Απορρίπτει τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη ο πρώην δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Μιχάλης Χριστοδούλου και κάνει λόγο για αρρωστημένες δηλώσεις.

Ο κ. Χριστοδούλου σε δηλώσεις του στον «Π» ανέφερε ότι «ένας άνθρωπος με IQ πάνω από 50 μπορεί να αντιληφθεί το συνονθύλευμα αρρωστημένων δηλώσεων», που αναφέρονται στην ανάρτηση του Μακάριου Δρουσιώτη.

Αναφορικά με τους ισχυρισμούς μιας γυναίκας που παρουσιάζεται ως «Σάντη» και που σύμφωνα με την ανάρτηση απέκτησε μαζί της τρία παιδιά – εκ των οποίων το ένα φέρεται να έχει αποβιώσει ο κ. Χριστοδούλου κάλεσε τους δημοσιογράφους να εντοπίσουν τα παιδιά «για να τους στείλει λίγο γάλα».

Συνεχίζοντας, απάντησε ότι «δεν ξέρω πόσα μωρά έχω τώρα. Επισήμως, στα χαρτιά, έχω τρία. Αν υπάρχουν άλλα πέντε ή έξι, δεν τα γνωρίζω».

Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι η μητέρα των παιδιών του δεν είναι το πρόσωπο που αναφέρεται ως «Σάντη», προσθέτοντας ότι είναι διατεθειμένος να δώσει δείγμα DNA για να διαπιστωθεί πόσα παιδιά έχει.

Όσον αφορά την ταυτότητα του ατόμου πίσω από το όνομα «Σάντη», δήλωσε ότι έχει υποψίες, χωρίς όμως να κατονομάσει κάποιον.

Ερωτηθείς για τις αναφορές περί «Αδελφότητας των Ροδοσταύρων» στο δημοσίευμα Δρουσιώτη, ο κ. Χριστοδούλου έκανε αναφορά στις ταινίες «Νονός 1 & 2» και, με χιουμοριστικό ύφος, εξέφρασε παράπονο ότι όσοι τον γνωρίζουν δεν του φιλούν το χέρι, ενώ θα έπρεπε «αφού είναι πιο ψηλά από τους “νονούς” των ταινιών». Διερωτήθηκε δε αν «θα είχα τέτοια δύναμη και δεν θα το γνώριζα».

Ακόμη, μίλησε και για τη σχέση του με τον Μακάριο Δρουσιώτη, σημειώνοντας ότι δεν τον γνωρίζει προσωπικά και ότι το μόνο που γνωρίζει είναι η ιδιότητά του ως δημοσιογράφου και την υπόθεσή του με την Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Όσον αφορά τις επόμενες ενέργειές του, δήλωσε ότι προτίθεται να προχωρήσει σε αίτηση για αναγκαστική νοσηλεία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αναφέρεται στον δημοσιογράφο.

Τέλος, ανέφερε ότι «είμαι 73 χρονών. Έκατσα να ακούω ότι έκανα κοπελλούθκια και ότι τύπωσα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ; Τι να σας πω;».