Μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ θα επιβάλλεται σε παραδόσεις κρεάτων και ψαριών από τις 6 Απριλίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας, μετά τη δημοσίευση σχετικού διατάγματος στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο μειωμένος συντελεστής κατατάσσεται στους κωδικούς κλάσης του δασμολογίου και αφορά Κρέατα νωπά ή διατηρημένα σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένα και συγκεκριμένα Κρέατα βοοειδών (κωδικούς της κλάσης ΣΟ 0201 και ΣΟ 0202), Κρέατα χοιροειδών (κωδικούς της κλάσης ΣΟ 0203), Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών (κωδικούς της κλάσης ΣΟ 0204), Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών (κωδικούς της κλάσης ΣΟ ex 0206), Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, πουλερικών της κλάσης 0105 βρώσιμα (κωδικούς της κλάσης ΣΟ 0207), Κρέατα κουνελιών ή λαγών και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, κουνελιών και λαγών (κωδικούς της κλάσης ΣΟ ex 0208).

Αφορά επίσης Ψάρια νωπά ή διατηρημένα σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένα και συγκεκριμένα Ψάρια (κωδικούς της κλάσης ΣΟ 0302, 0303 και 0304) και Σουπιές, καλαμάρια και χταπόδια (κωδικούς της κλάσης ΣΟ 0307).

Υπενθυμίζεται ότι εξακολουθούν να επιβαρύνονται με το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5% παρασκευάσματα από κρέας και ψάρι, όπως μαριναρισμένα κρέατα, καπνιστά, κρασάτα, σιεφταλιές, μπιφτέκια, κοτομπουκιές, λουκάνικα, λούντζες, ρόστα, γύρος, πόλιπιφ κ.λπ., καθώς και κονσέρβες ψαριών, καπνιστά ψάρια, μαριναρισμένα, πανέ κ.λπ.

