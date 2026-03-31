Εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση του εν αργία δημάρχου Φαίδωνα Φαίδωνος, η οποία αφορά καταγγελία για φερόμενο βιασμό που τοποθετείται χρονικά το 2014. Αν και η υπόθεση καταχωρήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού και είχε οριστεί για τις 2 Απριλίου, προκειμένου να παραπεμφθεί για εκδίκαση στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο, εν τέλει σημειώθηκε ανατροπή στο παρά πέντε.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του philenews, σήμερα το πρωί εμφανίστηκε στο Δικαστήριο εκπρόσωπος της Εισαγγελίας Λεμεσού, η οποία, ασκώντας τις εξουσίες του Γενικού Εισαγγελέα, ανέστειλε την ποινική δίωξη εναντίον του κατηγορουμένου Φαίδωνα Φαίδωνος.

Ενόψει της πιο πάνω εξέλιξης, το Δικαστήριο έδωσε άδεια για διακοπή της διαδικασίας. Οι ίδιες έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι η υπόθεση καταχωρήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου και ορίστηκε για την 21η Απριλίου.

Υπενθυμίζεται ότι στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται τέσσερις κατηγορίες, οι οποίες αφορούν τα αδικήματα: (1) του βιασμού, (2) της άσεμνης επίθεσης, (3) της περιαγωγής σε κατάσταση νάρκωσης με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος και (4) της επίθεσης που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη.

Η υπόθεση καταγγελλόμενου βιασμού διερευνήθηκε από ειδική ανακριτική ομάδα που συστάθηκε για τον σκοπό αυτό. Σύμφωνα με την καταγγελία, το κακούργημα διαπράχθηκε πριν από 12 χρόνια, δηλαδή το 2014.

Υπενθυμίζεται ότι οι ανακριτές, οι οποίοι έδρασαν υπό καθεστώς μυστικότητας, φέρονται να έλαβαν πέραν των 20 καταθέσεων για την υπόθεση. Ανάμεσά τους, όπως είχε γραφτεί, περιλαμβάνονται και άτομα που κατά τον επίδικο χρόνο κατείχαν θέσεις στο δημόσιο