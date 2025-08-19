Μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την επαρχία Λεμεσού και την αυτοθυσία που επιδείχθηκε για την κατάσβεση τους, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τους πυροσβέστες, δασοπυροσβέστες, εθελοντές και μη, αστυνομικούς, εθελοντές, την Πολιτική Άμυνα, τα μέλη της Εθνικής Φρουράς, τους κοινοτάρχες και όλο τον κόσμο που και με κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή έχουν συμβάλει παντοιοτρόπως για την αντιμετώπιση τους.

Δεν θα αναφερθώ σε ανύπαρκτο Κράτος, αλλά σε αποδιοργανωμένο και ασυντόνιστο πέρα πάσης αμφιβολίας, διότι κρίνονται όλα εκ του αποτελέσματος. Ο τίτλος δεν γράφτηκε τυχαία, αλλά για να παραδειγματιστούμε από την νοοτροπία των Ισραηλινών, που διαπιστώσαμε εμείς σαν στρατιωτικοί στις συνεργασίες μας τα τελευταία χρόνια σε όλα τα επίπεδα.

Όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στον Σαϊττά, η Κ.Δ. ζήτησε τη συνδρομή του Ισραήλ. Το Ισραήλ με δικά του μέσα βοήθησε στην κατάσβεση της. Αυτό που μας ξάφνιασε είναι ότι οι Ισραηλινοί εντυπωσιάστηκαν από τα δικά μας πυροσβεστικά αεροσκάφη του Υπουργείου Γεωργίας, λόγω της ευελιξίας τους και της αποτελεσματικότητας τους σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, λόγω του ανάγλυφου του εδάφους της περιοχής (χαράδρες κτλ.). Και τι έκαναν; Όταν γύρισαν στο Ισραήλ, λόγω του ότι και το κράτος του Ισραήλ αντιμετωπίζει και αντιμετώπισε και αυτό δύσκολες πυρκαγιές, προέβησαν στην αγορά ίδιων αεροσκαφών με τα δικά μας, διότι εφαρμόζουν επ’ ακριβώς το never again.

Δηλαδή είναι σαν σφουγγάρι και απορροφούν τα πάντα, για να μην τους συμβεί ξανά η ίδια ανεπιθύμητη κατάσταση, η οποία αν τους συμβεί, θέλουν να έχουν τα καλύτερα μέσα για την αντιμετώπιση της. Εμείς παθαίνουμε κάτι και τι αποδεικνύουμε; Εντελώς το αντίθετο. Έπρεπε από τη μεγάλη φωτιά του Σαϊττά να είχαμε ένα σχεδιασμό μεσοπρόθεσμο-μακροπρόθεσμο και όσο το δυνατό προσαρμοσμένο στα δεδομένα της Κύπρου για αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, ο οποίος επειδή δεν υπήρξε, ακολούθησαν με μαθηματική πρόοδο άλλες μεγάλες πυρκαγιές.

Προχωρώντας παρακάτω και από ότι γνωστοποιήθηκε, ο Συντονιστής τέτοιων γεγονότων, ο οποίος καθορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Απρίλη 2023 να είναι ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, απουσίαζε στην Αυστραλία για να εκπροσωπήσει την Κύπρο για τις μαύρες επετείους του 1974. Ειλικρινά εδώ σηκώνει κανείς τα χέρια ψηλά και προκαλεί πλήρη απογοήτευση, αφού ως κράτος στείλαμε τον καθ’ ύλην αρμόδιο για χειρισμό τέτοιων σοβαρών θεμάτων, σε τέτοια υψηλού κινδύνου περίοδο για τις πυρκαγιές, ως εκπρόσωπο του κράτους στην Αυστραλία.

Και ερωτώ ως πολίτης:

Ο ίδιος ο Γενικός Διευθυντής δεν θα έπρεπε να ζητήσει να αποκλεισθεί από αυτήν την αποστολή, αν αναλογιζόταν την ευθύνη που του έχει ανατεθεί έναντι της πολιτείας; Αφού ο ίδιος ο Γενικός Διευθυντής δεν έθεσε θέμα μη αποστολής του, η πολιτική του προϊσταμένη Υπουργός Γεωργίας, γιατί τον άφησε να φύγει σε τέτοια υψηλού κινδύνου καλοκαιρινή περίοδο;

Συμπερασματικά απορρέουν ευθύνες για αυτή την αρρυθμία στο κράτος, την οποία θα έπρεπε μέχρι τώρα να αναλάμβανε η Υπουργός Γεωργίας με την παραίτηση της, γιατί είχε την αποκλειστική ευθύνη για αυτή την απόφαση, ή αν δεν την είχε, έπρεπε να προτείνει την μη πραγματοποίηση της.

Επίσης κ. Υπουργέ της Δικαιοσύνης δεν είναι ατυχές γεγονός ότι χάσαμε 2 συνανθρώπους μας. Πήγαν το πρωί στο εξοχικό τους και έφυγαν λόγω κινδύνου και ποτέ δεν επέστρεψαν στο σπίτι τους. Είναι μια ανθρώπινη τραγωδία την οποία εσείς την κάνατε ατυχές γεγονός. Έπρεπε και εσείς μέχρι τώρα να είχατε ήδη παραιτηθεί αν είχατε ευθιξία.

Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, οι Ισραηλινοί δεν είναι καλύτεροι από εμάς, αλλά προοδεύουν και αναδεικνύονται γιατί το 1948, όταν ίδρυσαν το κράτος τους, το θεμελίωσαν πάνω στο πολίτευμα της Αρχαίας Σπάρτης. Εφαρμόζουν τις δομές του πολιτισμού μας, δηλαδή την οργάνωση του κράτους, συντονισμό και προπαντός την ανάπτυξη όλων των παραμέτρων ισχύος ενός κράτους σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή προστασία του, ασφάλεια, οικονομική-στρατιωτική ισχύ κλπ. Δεν είναι σχήμα οξύμωρο εμείς που γεννήσαμε αυτό τον πολιτισμό, να μην μπορούμε να τον εφαρμόσουμε; Όσον αφορά δε τους Αμερικανούς, ισχύει το ίδιο. Πήραν τα πάντα από τον Ελληνισμό και τους φέραμε τώρα να μας πουν τα αυτονόητα που τους διδάξαμε εμείς, ότι δηλαδή:

Σε όλες τις έκτακτες καταστάσεις-πολέμους, τίθεται επικεφαλής ένας σε ένα ενιαίο φορέα, ο οποίος έχει ηγετικές ικανότητες και αποφασίζει, για να υπάρξει διοίκηση και άμεση ανταπόκριση όλων των εμπλεκομένων σε ότι απαιτηθεί. Κατά την καλοκαιρινή περίοδο που είναι υψίστης επικινδυνότητας για πυρκαγιές, θα πρέπει να έχουμε σε διασπορά τις δυνάμεις μας σε όλες τις περιοχές που εκτιμούμε ότι έχουν την πιο ψηλή επικινδυνότητα. Η διαχείριση του περιβάλλοντος της υπαίθρου μας είναι σχεδόν ανύπαρκτη χωρίς σχέδια για ανάπτυξη πρασίνων περιοχών, που λειτουργούν ως ανάχωμα στις φωτιές. Πρέπει να έχουμε ετοιμότητες προσωπικού για τα πτητικά-πυροσβεστικά μέσα και τις δυνάμεις πυρόσβεσης που διαθέτουμε, διότι η πυρκαγιά αν δεν αντιμετωπιστεί στο πρώτο της χρονικό διάστημα, είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, αν πνέουν και υψηλής εντάσεως άνεμοι, να αντιμετωπιστούν. Να κάνουμε περιπολίες νύκτα και μέρα με ιπτάμενα μέσα ή UAV, ή ακόμη και με οχήματα για τον εντοπισμό τυχόν φωτιάς.

Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, επειδή ο υπουργός Δικαιοσύνης και η υπουργός Γεωργίας δεν είχαν την ευθιξία να παραιτηθούν μέχρι τώρα, μετά από αυτήν την ανείπωτη τραγωδία, έχετε δικαιωματικά τον πρώτο λόγο για να τους παύσετε, διότι η πολιτική ευθύνη ανήκει σε αυτούς και επειδή δεν την αναλαμβάνουν, εάν δεν το πράξετε, την αναλαμβάνετε εσείς. Ελπίζω να μην περιμένετε επί σκοπού να συμπληρώσουν την 18μηνη θητεία τους για να συν-ταξιοδοτηθούν, γιατί για μας τους πολίτες είναι ήδη πλην στην συνείδηση μας για την μέχρι τώρα συμπεριφορά τους. Αυτό αναμένει η πολιτεία από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν μας ενδιαφέρει ποιους πολιτικούς χώρους εκπροσωπούν, εξάλλου έτσι είναι η πολιτική ή έχει κόστος, ή δεν έχει. Ελπίζω να πράξετε τα αυτονόητα προτού να είναι πολύ αργά, διότι σε περίπτωση, ο μη γένοιτο, άλλου σοβαρού ατυχούς γεγονότος, η Κυπριακή κοινωνία είναι ένα καζάνι που βράζει και το οποίο αν ξεχειλίσει θα οδηγήσει σε χειρότερες απρόβλεπτες καταστάσεις.

Ταξχος (Π.Α.) ε.α.