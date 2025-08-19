Μια πιο ξεκάθαρη εικόνα ως προς τα όσα σημειώθηκαν στις 23 και 24 Ιουλίου στην ορεινή Λεμεσό έχει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μετά τη χθεσινή συνάντησή του με την ομάδα εμπειρογνωμόνων του αμερικανικού ATF. Η ομάδα ολοκλήρωσε τις έρευνές της στην Κύπρο, επιστρέφει στις ΗΠΑ και αναμένεται μέσα εντός Σεπτεμβρίου να στείλει την έκθεσή της στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Από τα όσα άκουσε από τους Αμερικανούς εμπειρογνώμονες φαίνεται να ξεκαθαρίζει η εικόνα και σ’ ό,τι αφορά τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς, πέραν από το σημείο που ξεκίνησε η φωτιά. Επιπρόσθετα από τις αναφορές των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων είναι αρκούντως ξεκάθαρο ότι η ταχύτητα με την οποία κινήθηκε η φωτιά ήταν τέτοια που δύσκολα μπορούσε να αντιμετωπιστεί.

Ειδικοί για θέματα πυρκαγιών

Η ομάδα των εμπειρογνωμόνων του ATF ειδικεύεται στη διερεύνηση πυρκαγιών και υπάγεται απευθείας στο υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον Κύπριο κυβερνητικό εκπρόσωπο, η ομάδα πραγματοποίησε αντίστοιχες αποστολές σε 44 χώρες, «ακριβώς για να προσφέρει τις τεχνοκρατικές της γνώσεις, την εμπειρογνωμοσύνη της».

Κατά τη συνάντηση στο Προεδρικό, έκαναν μια λεπτομερή παρουσίαση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για τη μεθοδολογία που έχουν ακολουθήσει ενώ ότι έχει καταρτιστεί «ένα λεπτομερές χρονοδιάγραμμα» με στοιχεία που έχουν λάβει από όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, αλλά και από προσωπικές συνεντεύξεις που έχουν πραγματοποιήσει, και επιπλέον στοιχεία που οι ίδιοι ζήτησαν κατά την παραμονή τους στην Κύπρο, ενώ έχουν αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες της τεχνολογίας μέσα από τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους, μέσα από προσομοιώσεις αλλά και από επιτόπιες επισκέψεις που πραγματοποιούσαν καθημερινά.

Τα ευρήματά τους

Από τα όσα είπε ο Εκπρόσωπος αυτό που προκύπτει είναι ότι:

Έχουν εντοπίσει το ακριβές σημείο έναρξης της φωτιάς και τα αίτια της και εντός των επόμενων δύο εβδομάδων αναμένεται να ετοιμάσουν και να παραδώσουν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την επίσημη λεπτομερή τους έκθεση.

Προκύπτει ότι ήταν μία εστία, ένα το σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Η πυρκαγιά κινήθηκε με υπερβολική ταχύτητα γεγονός που δυσκόλεψε το έργο της κατάσβεσης. Όπως εξήγησαν, παρουσιάζοντας και σχετικές φωτογραφίες, αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που κάποια δέντρα έμειναν άθικτα ενώ άλλα δίπλα τους είχαν καεί. Αυτό όπως είπαν οι ειδικοί οφείλεται στην ταχύτητα που κινήθηκε η φωτιά.

Σε αναμονή της τελικής έκθεσης

Η κυβέρνηση θα αναμένει την τελική έκθεση προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα και μέτρα. Ερωτηθείς αν οι εμπειρογνώμονες έχουν αναφερθεί στην Κύπρο, και στο αν υστερεί κάπου, ο Εκπρόσωπος είπε ότι αυτό θα είναι το επόμενο στάδιο, «αλλά και στην βάση αυτών των ευρημάτων θα μπορεί να γίνει μία ενδελεχής αξιολόγηση όλων όσων έγιναν εκείνη την ημέρα, όλων όσων έχουμε στη διάθεσή μας ως Δημοκρατία και λαμβάνοντας υπόψη και των συνθηκών αλλά και των προκλήσεων που, λόγω των κλιματικών συνθηκών θα πρέπει ως και Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και Κυπριακή Δημοκρατία να αξιολογήσουμε και να αξιοποιήσουμε στο έπακρο».

Σε ερώτηση αν το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει και αξιολόγηση της διαχείρισης και αν θα έρθει κι άλλο κλιμάκιο, ο κ. Λετυμπιώτης είπε «να αναμένουμε πρώτα την επίσημη έκθεση». Σημείωσε ότι, τα ευρήματα της επίσημης έκθεσης και από αυτά που μέχρι σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ακούσει, «αυτά τα οποία έχουν εντοπίσει, αλλά και η επάρκεια και αυτών των οποίων έχουν λεχθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα αποτελέσει μια πολύ καλή βάση αξιολόγησης για τα επόμενα μας βήματα». Πρόσθεσε ότι βάσει της έκθεσης θα υπάρξουν ανακοινώσεις, «αφού μελετηθεί, για τα επόμενα μας βήματα».

Ερωτηθείς αν η έκθεση θα δοθεί στη δημοσιότητα, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «αυτή είναι η πρόθεση του Προέδρου της Δημοκρατίας, βεβαίως, αφού εξεταστεί αν δεν περιέχονται προσωπικά δεδομένα. Αλλά βεβαίως, όπως έγινε και στις προηγούμενες εκθέσεις, θα δοθεί στη δημοσιότητα.

Τόνισε τις σχέσεις ΚΔ – ΗΠΑ

Τη σημασία συνέχισης και ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και ΗΠΑ ανέδειξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη χθεσινή του συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο με την ομάδα των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων της Υπηρεσίας ATF, για θέματα πυρκαγιών οι οποίοι ερευνούν τα αίτια των καταστροφικών πυρκαγιών στην επαρχία Λεμεσού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, καλωσορίζοντας την ομάδα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μεταξύ άλλων, ευχαρίστησε την Αμερικανική Κυβέρνηση για την άμεση, θετική ανταπόκριση της στο αίτημα της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας για βοήθεια στο θέμα των πυρκαγιών, προσθέτοντας ότι το θέμα αυτό αποτελεί κοινή πρόκληση.

Προς την ΕΕ για αποζημιώσεις

Σε ερώτηση αν η Κυβέρνηση έχει αποταθεί στην ΕΕ για αποζημιώσεις σχετικά με τις καταστροφές από τις πυρκαγιές, ο Εκπρόσωπος είπε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία από την πρώτη στιγμή και ότι έχει οριστεί η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά ως συντονιστής των συναρμόδιων Υπουργείων για να μπορέσουν να συλλεγούν οι απαραίτητες πληροφορίες.

Είπε ότι έχουν γίνει μέχρι σήμερα πέραν των τριών συντονιστικών συναντήσεων σε επίπεδο Υπουργών αλλά και υπηρεσιακών, έχουν οριστεί από κάθε αρμόδιο Υπουργείο και Υπηρεσία τα άτομα επαφής, για να μπορέσει να γίνει αυτή η διαδικασία το συντομότερο δυνατόν και με τη μεγαλύτερη επάρκεια που χρειάζεται η συγκέντρωση αυτών των στοιχείων «και βρισκόμαστε βεβαίως σε επαφή με την αρμόδια Διεύθυνση».

Η ίδια η κ. Ραουνά, πρόσθεσε, «από την πρώτη στιγμή είχε επικοινωνήσει και με το Γραφείο της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ακριβώς για να παρασχεθούν οι απαραίτητες πληροφορίες και να είμαστε σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να αιτηθούμε».