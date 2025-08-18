Οι αμερικανοί εμπειρογνώμονες έχουν εντοπίσει το ακριβές σημείο από όπου ξέσπασε η φονική πυρκαγιά της Λεμεσού καθώς και τα αίτιά της και εντός δύο εβδομάδων θα ετοιμάσουν έκθεση, ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Στις δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, ανέφερε ότι «ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους Αμερικανούς εμπειρογνώμονες της μονάδας ATF που είναι μια εξειδικευμένη ομάδα η οποία ειδικεύεται στη διερεύνηση πυρκαγιών που υπάγεται απευθείας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και πραγματοποίησε αντίστοιχες αποστολές σε 44 χώρες, ακριβώς για να προσφέρει τις τεχνοκρατικές της γνώσεις, την εμπειρογνωμοσύνη της.

Έχει γίνει μια λεπτομερής παρουσίαση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπου ενημερώθηκε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για τη μεθοδολογία που έχουν ακολουθήσει και έχει καταρτιστεί ένα λεπτομερές χρονοδιάγραμμα με στοιχεία που έχουν λάβει από όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, αλλά και από προσωπικές συνεντεύξεις που έχουν πραγματοποιήσει, και επιπλέον στοιχεία που οι ίδιοι ζήτησαν κατά την παραμονή τους στη χώρα μας, ενώ έχουν αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες της τεχνολογίας μέσα από τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους, μέσα από προσομοιώσεις αλλά και από επιτόπιες επισκέψεις που πραγματοποιούσαν καθημερινά.

Αυτό που προκύπτει μέσα από τη σημερινή παρουσίαση είναι ότι έχουν εντοπίσει το ακριβές σημείο έναρξης της φωτιάς και τα αίτια της και εντός των επόμενων δύο εβδομάδων αναμένεται να ετοιμάσουν και να παραδώσουν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την επίσημη λεπτομερή τους έκθεση. Έκθεση, η οποία θα αποτελέσει τη βάση της αξιολόγησης της Κυβέρνησης για τη λήψη των επόμενων ενεργειών».

Ερωτηθείς είπε ότι «αυτό το οποίο έχει εντοπιστεί μέσα από τις πολύ επιστημονικές μεθόδους που ακολούθησαν αλλά και τη λεπτομερή παρουσίαση που είχαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προκύπτει ότι ήταν μία εστία, ένα το σημείο όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά».

Πρόσθεσε ότι «μέσα από τα ευρήματά τους, μέσα από τις πρώτες τους έρευνες, σε συνεργασία πάντοτε μαζί με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχουν καταλήξει στα ακριβή αίτια», σημειώνοντας ότι «στη βάση αυτών των ευρημάτων θα μπορεί να γίνει μια ενδελεχής αξιολόγηση όλων όσων έγιναν εκείνη τη μέρα, όλων όσων έχουμε στη διάθεσή μας ως Δημοκρατία και λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες αλλά και τις προκλήσεις που σίγουρα λόγω των κλιματικών συνθηκών, θα πρέπει ως και Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και Κυπριακή Δημοκρατία να αξιολογήσουμε στο έπακρο».

Ερωτηθείς αν η έκθεση θα δοθεί στη δημοσιότητα, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «αυτή είναι η πρόθεση του Προέδρου της Δημοκρατίας, βεβαίως, αφού εξεταστεί αν δεν περιέχονται προσωπικά δεδομένα. Αλλά βεβαίως, όπως έγινε και στις προηγούμενες εκθέσεις, θα δοθεί στη δημοσιότητα».

Αποζημιώσεις από την ΕΕ

Σε ερώτηση αν η Κυβέρνηση έχει αποταθεί στην ΕΕ για αποζημιώσεις σχετικά με τις καταστροφές από τις πυρκαγιές, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «έχει ξεκινήσει η διαδικασία από την πρώτη στιγμή, έχει οριστεί η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα κα Ραουνά ως συντονιστής των συναρμόδιων Υπουργείων για να μπορέσουν να συλλεγούν οι απαραίτητες πληροφορίες, έχουν γίνει μέχρι σήμερα πέραν των τριών συντονιστικών συναντήσεων σε επίπεδο Υπουργών αλλά και υπηρεσιακών, έχουν οριστεί από κάθε αρμόδιο Υπουργείο και Υπηρεσία τα άτομα επαφής, για να μπορέσει να γίνει αυτή η διαδικασία το συντομότερο δυνατόν και με τη μεγαλύτερη επάρκεια που χρειάζεται η συγκέντρωση αυτών των στοιχείων και βρισκόμαστε βεβαίως σε επαφή με την αρμόδια Διεύθυνση. Η ίδια η κα Ραουνά, από την πρώτη στιγμή είχε επικοινωνήσει και με το Γραφείο της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ακριβώς για να παρασχεθούν οι απαραίτητες πληροφορίες και να είμαστε σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να αιτηθούμε».