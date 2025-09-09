Η κυβέρνηση έχει θεσμική και εθνική υποχρέωση να τοποθετηθεί ξεκάθαρα υπέρ της δημιουργίας Εθνικού Ταμείου Απώλειας Χρήσης Κατεχομένων Περιουσιών. Δεν μιλάμε για χάρη ούτε για παραχώρηση, μιλάμε για οφειλόμενη πράξη δικαιοσύνης και ισότητας απέναντι σε χιλιάδες συμπολίτες μας που για μισό αιώνα κουβαλούν το βάρος της προσφυγιάς.

Η βάση είναι ξεκάθαρη: το Άρθρο 28 του Συντάγματος κατοχυρώνει το δικαίωμα όλων στην ισότητα και στη δίκαιη μεταχείριση και στην κατανομή του δημόσιου βάρους. Και όμως, 51 χρόνια τώρα, το ίδιο το κράτος στέκει αντισυνταγματικά απέναντι στους πολίτες του, αδυνατώντας να διασφαλίσει ισότητα και δικαιοσύνη. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν επιτρέπεται να κρύβεται η πολιτεία πίσω από νομικά προσχήματα, διάκριση εξουσιών ή τεχνικές ενστάσεις. Το Σύνταγμα λειτουργεί για να υπηρετεί τη δικαιοσύνη, την ισότιμη κατανομή βαρών και την αλληλεγγύη και όχι την αδράνεια. Το Σύνταγμα δεν μπορεί να λειτουργεί ως εργαλείο παθητικότητας και αδράνειας. Είναι ηθικά επιβεβλημένο το Σύνταγμα να ανοίγει δρόμους για τη δίκαιη κατανομή των βαρών.

Η κοινή στάση όλων των κομμάτων στην Επιτροπή Προσφύγων, κατά τη συζήτηση της πρότασης του ΔΗ.ΣΥ., ανοίγει δρόμος για τον καθορισμό πολιτικής με κατευθυντήριες γραμμές. Η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο της κυβέρνησης. Τονίζουμε ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται χωρίς την όποια αντιπολιτευτική διάθεση. Τώρα έχουμε ενώπιον μας συγκεκριμένη πρόταση νόμου και είναι ευθύνη όλων μας απέναντι στην κοινωνία με 51 χρόνια συσσωρευμένης οργής και προεκλογικών δεσμεύσεων.

Με πολιτική βούληση, η κυβέρνηση μπορεί να επιβεβαιώσει ότι οι θεσμοί στέκονται δίπλα στους εκτοπισμένους και μη ιδιοκτήτες ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας στην κατεχόμενη γη τους. Να το ξεκαθαρίσουμε: η οικονομική ενίσχυση που ζητούμε δεν αποτελεί «δώρο» ούτε «χαριστική παροχή». Είναι δικαίωμα που πηγάζει από την ίδια την κυπριακή δημοκρατική νομιμότητα.

Η πολιτεία έχει χρέος να προστατεύσει την κυριαρχία και την αξιοπρέπεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κωφεύει άλλο. Οφείλει να αποφασίσει και να πράξει, άμεσα. Η Βουλή, υπεύθυνα, ανοίγει τον δρόμο.

*Αντιπρόεδρος ΔΗ.ΣΥ., Βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου