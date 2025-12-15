ΔΕΝ ήταν εύκολο για την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά στο τέλος τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε η Τουρκία στο Στρασβούργο για να κλείσει το θέμα των ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, το οποίο βρίσκεται ενώπιον του Συμβουλίου της Ευρώπης.

ΤΟ θέμα δεν είναι τωρινό. Αντιμετωπίζεται κάθε χρόνο και η Λευκωσία δίνει μάχες, καθώς το περιουσιακό είναι από τα πιο σημαντικά ζητήματα, που άπτονται της ουσίας του Κυπριακού. Δίνει μάχες κατά των τουρκικών μεθοδεύσεων, που συστηματικά και μεθοδικά προωθούνται από την κατοχική δύναμη.

ΟΠΩΣ είναι γνωστό, προ ημερών, η κατοχική πλευρά απέτυχε -παρά τις μεγάλες προσπάθειες- να εξασφαλίσει τον απαραίτητο αριθμό ψήφων, προκειμένου να κλείσει την επιτήρηση για το περιουσιακό, σύμφωνα με την απόφαση της Τέταρτης Διακρατικής προσφυγής της Κυπριακής Δημοκρατίας εναντίον της Τουρκίας.

ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ δε, από τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, ότι κάθε χρόνο μειώνονται οι ψήφοι υποστήριξης των τουρκικών επιδιώξεων. Φθίνει η τουρκική προσπάθεια και ενισχύεται η κυπριακή. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να εφησυχάζει. Γιατί η Τουρκία συνεχίζει τις προσπάθειες σε βάρος της Κύπρου και προφανώς και έχει μεγαλύτερες δυνατότητες (μέγεθος χώρας και μηχανισμοί).

ΓΙΑ τη Λευκωσία το όλο θέμα, πέραν του ότι αντιμετωπίζεται ως ζήτημα αρχής, είναι σαφές πως επηρεάζει και τον πυρήνα του Κυπριακού. Όπως συναφώς έχει αναφέρει και το υπουργείο Εξωτερικών, «πάγια θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ότι η παράνομη πώληση και εκμετάλλευση ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα από την Τουρκία, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί, παραβιάζει τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ».

ΤΟ τι διαδραματίσθηκε στο Στρασβούργο είναι γνωστό. Εκείνο, το οποίο είναι σημαντικό είναι πως το αποτέλεσμα της μάχης αυτής έχει επιβεβαιώσει «τη μη συμμόρφωση της Τουρκίας με την υποχρέωση για τερματισμό της συνεχιζόμενης παραβίασης των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων των Ελληνοκυπρίων εκτοπισμένων».

ΚΑΙ όσο συνεχίζεται η κατοχή εδαφών της Κύπρου από την Τουρκία, το θέμα θα παραμείνει ανοικτό. Και θα το βρίσκει μπροστά της η κατοχική δύναμη. Και ο στόχος πρέπει να είναι, όπως έχει και κόστος. Αν και αυτό το τελευταίο δεν είναι εύκολος στόχος, καθώς υπάρχουν κράτη, τα οποία καλύπτουν την Τουρκία και τις συμπεριφορές της. Και υπάρχουν εκείνες οι χώρες, οι οποίες παρουσιάζονται φιλικές προς την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά την υπονομεύουν, στηρίζοντας την Τουρκία. Πρόκειται για μια υποκριτική στάση, αλλά δεν είναι της παρούσης το ζήτημα τούτο. Θα επανέλθουμε.



