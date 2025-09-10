Η ΚΑΤΟΧΙΚΗ πλευρά συμπεριφέρεται ετσιθελικά αλλά και αντιφατικά. Άλλωστε αυτό είναι χαρακτηριστικό των κατοχικών δυνάμεων. Αυτό επιβεβαιώνεται διαχρονικά και είναι σχεδόν επαναλαμβανόμενο και εν πολλοίς σύνηθες.

ΟΙ τελευταίες κινήσεις της τουρκικής κατοχικής δύναμης σε σχέση με το περιουσιακό, οι απαγωγές Ελληνοκυπρίων, όπως είναι η περίπτωση των πέντε, οι οποίοι κρατούνται παράνομα από την 19η Ιουλίου και εντεύθεν αλλά οι συλλήψεις που γίνονται την τελευταία περίοδο με το παραμικρό και συνήθως χωρίς λόγο, στρέφουν προς άλλες κατευθύνσεις. Η κατοχική δύναμη εντοπίζει και παρακολουθεί Ελληνοκυπρίους, που συγκεντρώνουν πληροφορίες για τις περιουσίες τους στα κατεχόμενα. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως καταρτίζονται λίστες για να προχωρήσουν σε συλλήψεις.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως αυτές οι κινήσεις παραπέμπουν σε μια λογική αντιποίνων επειδή η Κυπριακή Δημοκρατία διώκει σφετεριστές ελληνοκυπριακών περιουσιών. Διώκει ανθρώπους, που παρανόμως εκμεταλλεύονται ελληνοκυπριακές περιουσίες στα κατεχόμενα εδάφη μας. Την ίδια ώρα, είναι προφανές ότι συλλήψεις προσώπων, οι οποίοι απευθύνθηκαν στην «Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας» ή προτίθενται να πράξουν τούτο και συγκεντρώνουν στοιχεία, εξουδετερώνουν εν πολλοίς ένα «εργαλείο», που κατασκεύασε και προώθησε η κατοχική δύναμη. Προφανώς όλα αυτά αναδεικνύουν μια αλλαγή στάση σε ό,τι αφορά την λεγόμενη Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας.

ΑΠΟ την μια, η τουρκική πλευρά την αναδείκνυε ως την «μόνη νομική οδό» για επίλυση του περιουσιακού. Από την άλλη, με όσα πράττει εσχάτως, μάλλον κινείται σε λογικές εξουδετέρωσης της «Επιτροπής». Το πώς και γιατί μόνο η κατοχική πλευρά μπορεί να το εξηγήσει. Είναι, όμως, σαφές ότι οι τουρκικές ενέργειες τείνουν να αχρηστεύσουν την «Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας», στην οποία επένδυσε πολλά η κατοχική Τουρκία.

ΕΙΝΑΙ προφανές ότι το περιουσιακό δεν μπορεί να λυθεί ούτε μέσω της λεγόμενης Επιτροπής ούτε και διά του εκφοβισμού των Ελληνοκυπρίων, που επιδιώκουν να ανακινήσουν το θέμα των περιουσιών τους.

ΤΟ περιουσιακό ζήτημα μπορεί να επιλυθεί διά της αποκατάστασης του δικαιώματος των ιδιοκτητών. Κι αυτό μπορεί να γίνει με την επιστροφή τους, με την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση των ιδιοκτητών. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση το άδικο να παράγει δίκαιο. Όσος χρόνος κι εάν έχει περάσει, αυτή η αρχή δεν ανατρέπεται.

ΠΑΝΤΩΣ έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε από κοντά τις νέες τουρκικές κινήσεις, που όπως έχουμε προαναφέρει εξουδετερώνουν εν πολλοίς την λεγόμενη επιτροπή.