«Corruptio optimi pessima – Η διαφθορά των αρίστων είναι η χειρότερη», υποβάλλει ένα λατινικό ρητό. Και ο Τζορτζ Όργουελ υπερθεματίζει: «Οι λαοί που εκλέγουν διεφθαρμένους πολιτικούς, κλέφτες, απατεώνες και προδότες, δεν είναι θύματα αλλά συνένοχοι».

Ο κυπριακός Ελληνισμός επιμένει να εκλέγει διεφθαρμένους πολιτικούς. Είναι εγκληματικά συνένοχος! Από κτήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, ορδές διεφθαρμένων πολιτικάντηδων λυμαίνονται την εξουσία και τα παραφερνάλια της.

Το σήμα κατατεθέν των «αρίστων»: Αναξιοκρατία, αχρηστοκρατία, ευνοιοκρατία, ανευθυνοκρατία, λεηλασία του δημόσιου πλούτου. Χωρίς, κατά κανόνα, να τιμωρείται κανείς. Όπως επισημαίνει ο ιερός Αυγουστίνος:

«Αν απουσιάζει η δικαιοσύνη, τι άλλο είναι η πολιτική παρά οργανωμένη ληστεία»; Στα 65 χρόνια ανεξάρτητου βίου, η Κυπριακή Δημοκρατία βιώνει οργανωμένη ληστεία από αετονύχηδες και λαμόγια πολιτικούς. Τους ζήσαμε, τους βλέπουμε, τους γνωρίζουμε, αλλά…

Ισχύει και εδώ η κυνική απόφανση του μ. Α. Παπανδρέου: «Είπαμε να κάνει ένα δωράκι στον εαυτό του, αλλά όχι και 500 εκατομμύρια!» (για Έλληνα πολιτικό που μάσησε με χρυσές μασέλες).

Πριν από λίγες ημέρες η Ευρωπαϊκή Ένωση, διά του μηχανισμού χρηματοδότησης CINEA, ειδοποίησε ότι απαιτεί από την Κυπριακή Δημοκρατία να επιστρέψει, μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου, 67 εκ. ευρώ που της δόθηκαν ως χορηγία για να κατασκευάσει τις υποδομές εισαγωγής και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο Βασιλικό. Ήδη από τον περ. Μάρτιο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκίνησε τη διεξαγωγή έρευνας για το Βασιλικό για πιθανές ποινικές ευθύνες.

Η απόφαση για κατακύρωση της προσφοράς σε κινεζική κοινοπραξία, παρά τις έντονες αντιδράσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, για έκδηλες παρανομίες, λήφθηκε από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, στην παρουσία των Χ. Γεωργιάδη, Γ. Λακκοτρύπη, ΔΕΦΑ και Γ. Παμπορίδη (δικηγόρου), όπως αποκαλύπτει (29.9.2025) ο τέως Γεν. Ελεγκτής, Οδ. Μιχαηλίδης. Ο Αναστασιάδης φέρεται να δήλωσε σε σύσκεψη για το Βασιλικό: «Το παίρνω πάνω μου».

Η έρευνα της ΕΕ για το σκάνδαλο μεγατόνων του Βασιλικού έγινε μετά από καταγγελίες Μιχαηλίδη. Έτσι, φτάσαμε σε ακόμα ένα φιάσκο: Ο συνένοχος κυπριακός Ελληνισμός θα κληθεί να πληρώσει και αυτό το ατιμώρητο σκάνδαλο, για το οποίο ήδη ξοδεύτηκαν 250 εκ. Υπολογίζεται ότι, ΑΝ το έργο τελειώσει κάποτε, θα απαιτήσει άλλα 100-150 εκ.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρ. Παντελίδης, μιλώντας (25.9.2025) στο Τρίτο Πρόγραμμα του ΡΙΚ, ήταν αποκαλυπτικός:

«Η διαφθορά έχει κόστος. Πραγματικό κόστος και ενεργειακό κόστος. Το 2019, συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα, που συμμετείχαν ή στήριζαν την Κυβέρνηση Αναστασιάδη, αποφάσισαν να δώσουν το έργο στους Κινέζους. Αυτή η απόφαση καταδικάστηκε από τους χρηματοδότες και με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο μάς είπαν ‘‘θέλουμε πίσω τα λεφτά μας’’».

Ο κ. Παντελίδης ρωτήθηκε αν «ήταν μια λάθος απόφαση ή, όπως το βαφτίσατε, διαφθορά;». Απάντησε:

«Είτε θα μας πουν ότι αυτοί που πήραν τις αποφάσεις ήταν ηλίθιοι είτε ήταν διαφθορά. Περιμένω να βγει κάποιος και να πει, ‘‘ναι, είμαστε ηλίθιοι’’, που δεν νομίζω (να το κάνει), διαφορετικά είναι διαφθορά. Να μιλούμε με απλή γλώσσα να μας καταλαβαίνει ο κόσμος. Κάποια φυσικά πρόσωπα έφαγαν χρήματα, και έδωσαν το έργο στους Κινέζους, και αυτήν τη διαφθορά την πληρώνει σήμερα η κυπριακή Πολιτεία. Είναι τόσο απλό (…). Αυτό είναι το κόστος όταν διεφθαρμένοι άνθρωποι παίρνουν αποφάσεις με βάση προσωπικά συμφέροντα».

Όταν η δημοσιογράφος του ΡΙΚ επισήμανε πως αυτοί που ευθύνονται «έχουν ονοματεπώνυμα», ο βουλευτής του ΔΗΚΟ απάντησε:

«Είναι αυτοί που πήραν τις αποφάσεις. Υπουργοί Ενέργειας, μέλη διοικητικού συμβουλίου ΕΤΥΦΑ, ΔΕΦΑ και ούτω καθεξής. Είναι εκεί καταγεγραμμένοι».

Οι «ηλίθιοι και οι διεφθαρμένοι» είναι καταγεγραμμένοι, είναι γνωστοί σε όλους! Τι εμποδίζει, λοιπόν, τις εισαγγελικές και διωκτικές Αρχές να τους προσαγάγουν ενώπιον της Δικαιοσύνης; Το θέμα δεν είναι μόνο τα 67 εκ. που η ΕΕ απαιτεί να επιστρέψουμε. Το μέγα ζήτημα είναι η κουτσή, στραβή και αλληθωρίζουσα κυπριακή Δικαιοσύνη.

Όλοι γνωρίζουν ποιοι ήταν, το 2019, Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Υπουργός Ενέργειας, Υπουργός Οικονομικών, ποιοι αποτελούσαν τα Δ.Σ. της ΕΤΥΦΑ (Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου) και της ΔΕΦΑ (Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου).

Αυτοί συνήργησαν στην κατακύρωση της προσφοράς στους Κινέζους. Θα λογοδοτήσουν; Θα διωχθούν; Θα τιμωρηθούν; Θα πληρώσουν τα 67 εκ. που απαιτεί η ΕΕ; Οι μόνοι που έκαναν τους… Κινέζους ήταν οι του ΔΗΣΥ.

Στις 15/2/2024, μετά από συνεδρία της Κοιν. Επιτροπής Ελέγχου, η βουλευτής του ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου, διαβεβαίωνε έντονα:

«Κανένας άλλος θεσμός δεν συμμερίζεται την άποψη του Γενικού Ελεγκτή ότι ήταν παράνομη η κατακύρωση στον συγκεκριμένο εργολάβο όσον αφορά τη δημιουργία του τερματικού των υποδομών έλευσης του φυσικού αερίου στο Βασιλικό. Καμία άλλη Αρχή δεν επιβεβαιώνει τις αναφορές ότι δεν είχε ο εργολάβος την τεχνική επάρκεια για να φέρει εις πέρας το συγκεκριμένο έργο.

»Καμία υπηρεσία δεν ανέφερε ότι υπήρξε αντιθεσμική ή πολιτική παρέμβαση από τον οποιονδήποτε και ότι ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες που διέπουν τη νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις. Κανένας άλλος δεν θεωρεί ως λανθασμένες και παράνομες τις επιπρόσθετες πληρωμές που εγκρίθηκαν νόμιμα μέσα από τη σωστή διαδικασία» ανέφερε.

Σήμερα, ο ΔΗΣΥ διαρρηγνύει τα ιμάτιά του και απαιτεί οτιδήποτε μεμπτό να διερευνηθεί και να οδηγηθεί στην Δικαιοσύνη. Εξάλλου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε δηλώσεις του (4/8/2024), διαβεβαίωσε:

«Τίποτα δεν θα μείνει κρυφό σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Δεν υπάρχει καμιά απολύτως προσπάθεια και δεν θα γίνει -και αναλαμβάνω εγώ προσωπικά την ευθύνη- συγκάλυψη του οποιουδήποτε. Κανείς δεν είναι υπεράνω της νομιμότητας και των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος και κάθετος στο συγκεκριμένο θέμα».

Λοιπόν; Αφού δεν πρόκειται να γίνει συγκάλυψη, να αναμένουμε την ετυμηγορία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για να δούμε ποιοι απατεώνες, λυμεώνες και λαμόγια θα λογοδοτήσουν και θα διωχθούν;

Μα αφορμή και την καταδίκη του τέως Προέδρου της Γαλλίας, Σαρκοζί, σε πέντε χρόνια φυλάκιση για διαφθορά, κάθε πολίτης διερωτάται: Η κυπριακή Δικαιοσύνη θα πράξει, επιτέλους, το καθήκον της και θα στείλει στη φυλακή όσους εμπλέκονται στο σκάνδαλο του Βασιλικού;

Θα δεσμεύσει και θα δημεύσει περιουσίες και εκατομμύρια για να πληρωθεί η ΕΕ; Το μήνυμα προς όλους είναι βροντερό και οργισμένο: Οι πολίτες ΔΕΝ είναι ξανά κορόιδα να πληρώσουν εγκλήματα σεσημασμένων και «καταγεγραμμένων» πολιτικών κλεφτών και απατεώνων.