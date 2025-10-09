Η βιωσιμότητα και τα «eco-friendly» προϊόντα έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό οι αγαπημένες λέξεις των επιχειρήσεων. Από τις πολυεθνικές μέχρι τις κυπριακές εταιρείες, όλοι δηλώνουν «πράσινοι». Όμως πόσο συχνά αυτές οι δηλώσεις βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα και όχι σε ωραία διατυπωμένες υποσχέσεις στο πλαίσιο μιας εκστρατείας μάρκετινγκ; Το φαινόμενο του greenwashing, όταν δηλαδή ένα brand παρουσιάζεται ως «πράσινο» χωρίς να εφαρμόζει ουσιαστικές περιβαλλοντικές πρακτικές, έχει εξαπλωθεί διεθνώς και αρχίζει να γίνεται αισθητό και στην Κύπρο. Αυτό βέβαια που οι επιχειρήσεις αγνοούν είναι πως οι καταναλωτές είναι πλέον πιο ενημερωμένοι και πιο δύσπιστοι. Δεν αρκούνται σε γενικόλογες δηλώσεις για «σεβασμό στο περιβάλλον», αλλά αναζητούν αποδείξεις, στοιχεία, πιστοποιήσεις και συνέπεια ανάμεσα στα λόγια και στις πράξεις.

Το ζητούμενο σήμερα δεν είναι να μιλάς για το περιβάλλον με χιλιοειπωμένα συνθήματα και κλισέ δηλώσεις, αλλά να δείχνεις τι κάνεις για αυτό. Οι καταναλωτές θέλουν ξεκάθαρα παραδείγματα, πώς μειώνεις τα απορρίμματά σου, χρησιμοποιείς ανακυκλώσιμα υλικά, στηρίζεις τοπικές δράσεις, λαμβάνεις μέτρα ώστε να βελτιώσεις τον τρόπο που λειτουργείς ως επιχείρηση; Όσο πιο συγκεκριμένα και αυθεντικά επικοινωνεί ένα brand τις ενέργειές του, τόσο περισσότερο χτίζει εμπιστοσύνη με το κοινό. Οι καταναλωτές δεν ζητούν τελειότητα, ζητούν διαφάνεια και συνέπεια.

Στην Κύπρο, βλέπουμε ήδη τα πρώτα παραδείγματα εταιρειών που επενδύουν ουσιαστικά σε πράσινες πρακτικές, από τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως την υιοθέτηση επαναχρησιμοποιούμενων συσκευασιών και την εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης. Αυτές οι κινήσεις δεν χρειάζονται υπερβολικά λόγια για να ξεχωρίσουν, μιλούν από μόνες τους. Η νέα γενιά καταναλωτών ενδιαφέρεται πραγματικά για τέτοιες πρωτοβουλίες και ανταμείβει με την εμπιστοσύνη της όσους δρουν με ειλικρίνεια και συνέπεια.

Η αυθεντικότητα είναι το νέο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ένα brand που δεν έχει φτάσει ακόμη σε πλήρως βιώσιμα πρότυπα μπορεί να είναι απολύτως ειλικρινές σχετικά με το πού βρίσκεται σήμερα και ποιο είναι το πλάνο βελτίωσης που ακολουθεί. Οι άνθρωποι προτιμούν μια επιχείρηση που παραδέχεται ότι κάνει βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, παρά μία που προσποιείται ότι έχει φτάσει ήδη στην κορυφή. Το greenwashing δεν είναι απλώς επικοινωνιακό λάθος, είναι στρατηγικό ρίσκο που μπορεί να κλονίζει την αξιοπιστία μιας εταιρείας.

Η «πράσινη» επικοινωνία δεν χρειάζεται υπερβολές ούτε μεγάλα λόγια. Χρειάζεται διαφάνεια, ουσία και πράξεις που μπορούν να τεκμηριωθούν. Σε έναν κόσμο που αναζητά την αυθεντικότητα, τα brands που μιλούν αληθινά θα είναι αυτά που θα ακουστούν πιο δυνατά.

Account & Business Development Manager