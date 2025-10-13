Φέτος συμπληρώθηκαν 51 χρόνια τουρκικής κατοχής του 37% της ευρωπαϊκής Κυπριακής Δημοκρατίας. Φέτος, επίσης, συμπληρώθηκαν 51 χρόνια βολικών πλην καταστροφικών ευχολογίων και ανέξοδων διακηρύξεων και ευσεβών πόθων από μιαν ανεπαρκή κυπριακή πολιτική ηγεσία.

Μαζί με την εξίσου τρεμαλέα και τουρκοφοβική πολιτική ηγεσία της Ελλάδος ανήγαγαν τον κατευνασμό του τουρκικού θηρίου σε… υψηλή πολιτική! Επιχειρούν να το εξημερώσουν με εκκλήσεις, υποχωρήσεις και ικεσίες.

Αδυνατούν ν’ αντιληφθούν ότι ο Τούρκος εχθρός του Ελληνισμού δεν σέβεται και επιλεκτικά χρησιμοποιεί ή προτάσσει το Διεθνές Δίκαιο όσο το υποβάλλουν τα συμφέροντά του. Εμφανώς, οι Τούρκοι μελετούν και γνωρίζουν τον Θουκυδίδη περισσότερο από τους δικούς μας πολιτικάντηδες.

Ο Τούρκος σέβεται μόνο τη δύναμη. Ο Ελληνισμός για 51 χρόνια δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να κατευνάζει τον τουρκικό συσφιγκτήρα βόα. Με την κωμική προσδοκία ότι θα συναινέσει σε επίλυση της ελληνοτουρκικής διαφοράς, με τη διατήρηση «ήρεμων νερών», και του Κυπριακού.

Η ηγεσία του Ελληνισμού φαίνεται να μην είναι σε θέση ν’ αναλύσει τις τεκτονικές γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή και στην γειτονιά μας και να εστιάσει σε ένα μόνο ψυχρό δεδομένο: Την κρίσιμη στιγμή ΚΑΝΕΙΣ δεν θα έρθει σε βοήθειά μας.

Άρα, το Έθνος των Ελλήνων ΟΦΕΙΛΕ έγκαιρα να εξοπλιστεί, ώστε να αποκρούσει επιτυχώς οποιαδήποτε νέα απειλή, να απελευθερώσει την κατεχόμενη Κύπρο και να διασφαλίσει την ελευθερία του διά της δραστικής ενίσχυσης όλων των συντελεστών ισχύος του.

Την περ. Κυριακή και Τρίτη (5/10 και 7/10/2025) ο εκλεκτός συνάδελφος Μάριος Πούλλαδος δημοσίευσε στη «Σημερινή» μιαν εκτενή συνέντευξη με τον γνωστό Ισραηλινό αναλυτή διεθνούς πολιτικής, διαχείρισης κρίσεων και στρατηγικής επικοινωνιών, Shay Gal.

Τον περ. Αύγουστο είχε γράψει μιαν ανάλυση που θορύβησε έντονα την Τουρκία. Με την εκτενή συνέντευξή του στη «Σ» ξεκαθαρίζει πολλά ζητήματα που η ηγεσία του Ελληνισμού όφειλε πριν από χρόνια να είχε προσδιορίσει και αντιμετωπίσει.

Ο Ισραηλινός αναλυτής και τότε, με το σχέδιο «Οργή του Ποσειδώνα», και τώρα επισημαίνει πως δεν είναι δουλειά του Ισραήλ ν’ απελευθερώσει τα κατεχόμενά μας. Όμως, είναι σαφέστατος στην αποτύπωση της πολιτικής της χώρας του έναντι της Τουρκίας:

«Ο κατεχόμενος βορράς δεν είναι μια παγωμένη διένεξη, αλλά το απρόσβλητο αεροπλανοφόρο της Τουρκίας. Εκεί που παρουσιάζεται σαν ψευδοκράτος, στην πράξη λειτουργεί ως προωθημένη βάση της Άγκυρας – Bayraktar και Akinci drones επιχειρούν από το Λευκόνοικο, πύραυλοι ATMACA απειλούν θαλάσσιες οδούς και πλατφόρμες φυσικού αερίου, και συστοιχίες SIGINT κατά μήκος του Πενταδακτύλου μετατρέπουν Κύπρο και Ισραήλ σε διαφανείς στόχους. Καζίνο, πανεπιστήμια και λιμάνια δεν είναι πλέον αθώα αστικά έργα, εξυπηρετούν διαφθορά, χρηματοδοτούν τη Χαμάς και επιτρέπουν σε ιρανικά δίκτυα να διεισδύσουν στην Ευρώπη».

Σε αντίθεση με την ηγεσία του Ελληνισμού, που εκλιπαρεί γονυπετώς τον Τούρκο Αττίλα, ο Shay Gal διαζωγραφίζει την ισραηλινή αντίδραση έναντι των Τούρκων:

«Η αποτροπή χωρίς κόκκινες γραμμές είναι άνευ νοήματος. Οι δικές μας (ισραηλινές) είναι σαφείς: Επιπλέον πυραυλικές συγκροτήσεις στον βορρά (της Κύπρου), ένοπλες πτήσεις UAV πάνω από διεθνείς θαλάσσιες οδούς ή κυβερνοεπιθέσεις σε πολιτικές υποδομές θα πυροδοτήσουν συντονισμένη απάντηση.

»Αν αυτές οι αρχές παραβιαστούν, το ‘‘Poseidon’s Wrath’’ παύει να είναι θεωρία – σημαίνει εξουδετέρωση ενισχύσεων από την ηπειρωτική Τουρκία, καταστροφή συστημάτων αεράμυνας, αποδόμηση κέντρων πληροφορικής και διοίκησης και απομάκρυνση των κατοχικών δυνάμεων για ν’ αποκατασταθεί η κυπριακή κυριαρχία».

Με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων από την τρομοκρατική και δολοφονική επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, την εν ψυχρώ εκτέλεση εκατοντάδων νεαρών που συμμετείχαν σε μουσικό φεστιβάλ και τη σύλληψη εκατοντάδων ομήρων, ο Ισραηλινός αναλυτής υπογραμμίζει έντονα:

«Όταν σκέφτομαι την 7η Οκτωβρίου του Ισραήλ, δεν μπορώ να μη θυμηθώ την 20ή Ιουλίου 1974 της Κύπρου – την 7η Οκτωβρίου της Κύπρου: Μια προσχεδιασμένη εισβολή, βιασμοί, απαγωγές, μαζικός εκτοπισμός. Εκείνοι που ισχυρίστηκαν ότι απέτρεπαν γενοκτονία, στην πραγματικότητα διέπραξαν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Στην Κύπρο, αυτή η 7η Οκτωβρίου κρατά ήδη πενήντα ένα χρόνια».

Αναφερόμενος στους ισχυρισμούς Ερντογάν για γενοκτονία που το Ισραήλ διαπράττει κατά των Παλαιστινίων, ο Shay Gal απαντά:

«Όσοι κηρύττουν αυτήν τη λέξη είναι εκείνοι που έχτισαν ένα ‘‘σούπερ μάρκετ’’ εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Η Τουρκία του Ερντογάν -κληρονόμος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας- εξόντωσε Αρμένιους, οδήγησε Πόντιους Έλληνες σε πορείες θανάτου, έσφαξε Ασσυρίους, καταπίεσε Κούρδους, ξερίζωσε Κυπρίους, και σήμερα αγκαλιάζει ηγέτες της Χαμάς στην Άγκυρα, προσφέροντάς τους τουρκικά διαβατήρια».

Αναφερόμενος στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, ο Ισραηλινός αναλυτής επισημαίνει πως έγινε προσπάθεια ξεπλύματος της Τουρκίας και διερωτήθηκε γιατί οι ΗΠΑ να παραδώσουν F-16 ή και F-35 σε μια χώρα που συνεργάζεται στενά με τη Ρωσία.

Με ξεκάθαρη γλώσσα, ο Shay Gal απευθύνεται προς την ηγεσία του Ελληνισμού και λέγει ωμά όσα οι ηγέτες μας ΟΦΕΙΛΑΝ να λένε, να εννοούν και να υλοποιούν, διά της ισχύος:

«Η Ανατολική Μεσόγειος ανήκει σε όσους τη διατηρούν ανοιχτή, ελεύθερη και νόμιμη. Η Λευκωσία, η Αθήνα και η Ιερουσαλήμ δεν θ’ αποδεχθούν καθεστώς μόνιμης κατοχής, ούτε θα επιτρέψουν να γίνει η θάλασσά μας πεδίο παιχνιδιού φαντασιακών αυτοκρατοριών. Η λήξη της κατοχής (της Κύπρου) δεν είναι προϋπόθεση – είναι η αρχή κάθε περιφερειακού μέλλοντος.

»Γι’ αυτό: Ούτε η Κύπρος, ούτε το Ισραήλ, ούτε η Ελλάδα θα γίνουν τα θύματα ενός νέου ‘‘Μονάχου στον Ποτόμακ’’ (εννοεί τον ποταμό δίπλα στην Ουάσινγκτον). Η Κύπρος δεν θα δεχθεί να γίνει η Τσεχοσλοβακία του 2025· το Ισραήλ και η Ελλάδα δεν θα δεχθούν να γίνουν η Πολωνία.

»Η ψευδαίσθηση του κατευνασμού δεν θα μας σώσει, αλλά θα μας οδηγήσει να πληρώσουμε το ίδιο ιστορικό τίμημα που πλήρωσε η Πολωνία την 1η Σεπτεμβρίου 1939. Αυτό είναι το τίμημα του κατευνασμού – και εμείς δεν θα το επιτρέψουμε. Το συμπέρασμα είναι σαφές: Ο κατευνασμός της Άγκυρας δεν είναι σταθερότητα, αλλά αυταπάτη. Όπως στο Μόναχο, το κόστος αυτού του λάθους θα πληρωθεί στη Μεσόγειο».

Ο Ρωμαίος ποιητής Βιργίλιος λέγει ωμά: «Αν θέλεις ειρήνη, να προετοιμάζεσαι για πόλεμο». Οι Ισραηλινοί θέλουν ειρήνη με τους γείτονές τους αλλά προετοιμάστηκαν για πόλεμο από το 1948 και μάχονται για την επιβίωση και την ελευθερία τους. Οι Έλληνες θέλουν ειρήνη αλλά ασκούνται στον κατευνασμό του Τούρκου με την ψευδαίσθηση ότι θα επιτύχουν ειρήνη. Τελικά, θα υποστούν πόλεμο!