Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών φαίνεται να προετοιμάζει μια εκτεταμένη στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, ενώ ταυτόχρονα το Πεντάγωνο συγκεντρώνει τεράστια δύναμη κρούσης στη Μέση Ανατολή παρά τους κινδύνους από τις απώλειες Αμερικανών στρατιωτών και εμπλοκής των ΗΠΑ σε έναν παρατεταμένο πόλεμο.

Ωστόσο, το κτύπημα ενδεχομένως να έρθει αφου τελειώσει το Ραμαζάνι -όχι πριν τα τέλη Μαρτίου- και αυτό γιατί οι Αμερικανοί δεν θέλουν να διεγείρουν τα συναισθήματα και των άλλων σιιτών στην περιοχή.

Το Ραμαζάνι είναι περίοδος υψηλής θρησκευτικής φόρτισης για όλους τους μουσουλμάνους, ιδιαίτερα για τους Σιίτες σε χώρες όπως το Ιράν, το Ιράκ και ο Λίβανος. Ένα αμερικανικό πλήγμα τότε θα μπορούσε να προκαλέσει μαζική συναισθηματική κινητοποίηση και πίεση για αντίποινα.

Το οπλοστάσιο που συγκεντρώνεται επί εβδομάδες ενισχύεται από το αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford και των συνοδευτικών πλοίων του. Την περασμένη εβδομάδα, στρατιωτικοί ηγέτες διέταξαν την παράταση της αποστολής αυτών των πλοίων και την αποστολή τους από τη θάλασσα της Καραϊβικής προς τη Μέση Ανατολή, μια κίνηση που σύμφωνα με αυτούς καθιστά μια επίθεση ενδεχομένως δυνατή μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ο Πρόεδρος Τραμπ, μιλώντας χθες σε εκδήλωση στην Ουάσινγκτον, ήταν ασαφής για το τι ακριβώς σκοπεύει να κάνει λέγοντας τα εξής: «Ίσως καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Ίσως όχι, θα το μάθετε τις επόμενες, 10 ημέρες». Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στην πρώτη συνεδρίαση του «Board of Peace».

Οι κορυφαίοι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας της κυβέρνησης είχαν συναντηθεί προχθές και αποφάσισαν πως οι αμερικανικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή παραμένουμε σε πλήρη διάταξη.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει επίσης δημόσια θέσει το ενδεχόμενο ανατροπής του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έναν μακροχρόνιο αντίπαλο των ΗΠΑ, και ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι θα ήταν «το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί» αν το Ιράν τελικά είχε νέους ηγέτες.

Παρά αυτό το στρατιωτικό buildup, δεν είναι σαφές αν ο Τραμπ έχει δώσει ήδη την τελική έγκριση για στρατιωτική δράση. Μια παράμετρος, είναι και οι τρέχοντες Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ιταλία, οι οποίοι ολοκληρώνονται την Κυριακή παράγοντας που θα μπορούσε να επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα μιας ενδεχόμενης επίθεσης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, με την υποστήριξη του συμμάχου τους Ισραήλ, θα είχαν καταλυτικό στρατιωτικό πλεονέκτημα έναντι του Ιράν, σύμφωνα με τον Daniel Shapiro, πρώην Πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ και ανώτερο αξιωματούχο του Πενταγώνου κατά την διακυβέρνηση Μπάιντεν. Τα πολεμικά πλοία που βρίσκονται ήδη στην περιοχή ή προσεγγίζουν τη Μέση Ανατολή προστίθενται σε μια εκτεταμένη σειρά πολεμικών δυνατοτήτων που ήδη είναι σε θέση μάχης, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων μαχητικών αεροσκαφών, ικανοτήτων αεράμυνας και άλλων όπλων.

Ωστόσο, ένας μεγάλος πόλεμος με το Ιράν ενέχει κινδύνους, εκτος από τα πυρηνικά δήλωσε την ίδια ώρα ο Shapiro, φέρνοντας ως παράδειγμα τους ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους και την ικανότητα τους να πλήξουν τα αμερικανικά στρατεύματα στην περιοχή, ένα δίκτυο ομάδων αντιπροσώπων σε όλη τη Μέση Ανατολή που θα μπορούσαν γρήγορα να μετατρέψουν οποιαδήποτε επίθεση σε ευρύτερο και πιο φονικό πόλεμο, και την πιθανότητα σημαντικής διατάραξης της ναυτιλίας και της παγκόσμιας πετρελαϊκής αγοράς.

«Σίγουρα θα υποστούν σφοδρο πλήγμα από τους συνδυασμένους αμερικανο-ισραηλινούς βομβαρδισμούς», είπε ο Shapiro, “αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα τελειώσει γρήγορα ή καθαρά και έχουν κάποια ικανότητα να επιφέρουν κόστος και από την άλλη πλευρά».

Η στρατιωτική ενίσχυση συμπίπτει με πρόσφατες συναντήσεις Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων που στοχεύουν στο να διαπραγματευτούν αλλαγές στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίουιτ, δήλωσε ότι οι δύο πλευρές έχουν σημειώσει «μικρή πρόοδο», αλλά εξακολουθούν να είναι «πολύ μακριά σε ορισμένα θέματα». Οι ιρανικές αρχές, πρόσθεσε, «αναμένεται να επιστρέψουν με περισσότερες λεπτομέρειες τις επόμενες δύο εβδομάδες». Δεν είναι σαφές αν ο Τραμπ είναι διατεθειμένος να περιμένει τόσο πολύ.

Διπλωμάτες της περιοχής αρχικά πίστεψαν ότι η στρατιωτική πίεση των ΗΠΑ στο Ιράν είχε σκοπό να ωθήσει την Τεχεράνη να προσφέρει μεγαλύτερες παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις, αλλά μετά την πιο πρόσφατη συνάντηση που ολοκληρώθηκε την Τρίτη στη Γενεύη, εξάγεται το καθαρό συμπέρασμα ότι το Ιράν δεν είναι έτοιμο να υποχωρήσει από τις κεντρικές του θέσεις, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος εμπλουτισμού ουρανίου.

“Οι Ιρανοί σχεδίαζαν να τις πνίξουν σε τεχνικές λεπτομέρειες και να καθυστερήσουν το περιεχόμενο», είναι το συμπέρασμα αρκετών διπλωμάτων που επισημαίνουν επίσης πως «Ενώ μια πιο παραδοσιακή προσέγγιση θα είχε βασιστεί στον διάλογο, ο Τραμπ δεν έχει υπομονή».

«Ορισμένοι φορείς μπορεί να είχαν προτιμήσει στοχευμένες επιθέσεις για να προσθέσουν πίεση στο Ιράν», όπως επίσης επισημαίνουν οι ίδιοι διπλωμάτες αναφερόμενοι σε αξιωματούχους από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. «Αλλά μια εκτεταμένη σύγκρουση θα είναι αιματηρή και θα μπορούσε να φέρει περισσότερες χώρες, είτε σκόπιμα είτε από λάθος, στον πόλεμο».

Την ίδια ώρα η μόνιμη αντιπροσωπεία του Ιράν στον ΟΗΕ απέστειλε επιστολή στον ΓΓ Αντόνιο Γκουτέρες και στο προεδρείο του Συμβουλίου Ασφαλείας, προειδοποιώντας ότι θα απαντήσει «αποφασιστικά και αναλογικά».