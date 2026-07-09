Από βδομάδας αρχίζει η μεγάλη έρευνα για το «Κράτος Μαφία» – Έρχονται οι δύο εξ Ελλάδος – Η πενταμελής ομάδα ξεκινά την εξέταση του πορίσματος των 3.000 σελίδων ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ Μιχάλης Χατζηβασίλης