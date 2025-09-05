Σοκ προκάλεσε στην Ισπανία η ήττα της εθνικής ομάδας από την Ελλάδα (86-90) στη Λεμεσό, που σήμανε τον αποκλεισμό της από τη συνέχεια του Eurobasket 2025 στη φάση των ομίλων, για πρώτη φορά στην ιστορία της. Τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για «Μαύρη Πέμπτη» και το τέλος της «χρυσής εποχής» του ισπανικού μπάσκετ, ενώ παράλληλα η FIBA αποθεώνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για την εντυπωσιακή του εμφάνιση.

Η Marca έγραψε: «Η Ισπανία θάβει τη χρυσή εποχή της», σημειώνοντας ότι στο κλειστό «Σπύρος Κυπριανού» τελείωσε η κυριαρχία των Ισπανών που διήρκεσε 25 χρόνια. Η AS μίλησε για «το τέλος μιας εποχής», ενώ η Pais υπογράμμισε ότι η Ισπανία καταγράφει τη χειρότερη κατάταξή της σε Eurobasket, Παγκόσμιο ή Ολυμπιακούς Αγώνες, με το φινάλε της θητείας του Σέρτζιο Σκαριόλο στον πάγκο να είναι αναπόφευκτο.

Η Mundo Deportivo χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «Μαύρη Πέμπτη», η El Espanol έκανε λόγο για «συντριβή από την Ελλάδα» και η El Mundo για «οδυνηρό φινάλε».

Από την πλευρά της η FIBA, μέσα από τον λογαριασμό της στο Χ, παρουσίασε τον Αντετοκούνμπο ως «πιο τρομακτικό από ποτέ», παραθέτοντας τα στατιστικά του στην πρώτη φάση: 27,7 πόντοι, 9,3 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 70% ευστοχία στα σουτ. Στον αγώνα με την Ισπανία ο Έλληνας σούπερ σταρ έφτασε μια ασίστ μακριά από το triple double (25 πόντοι, 14 ριμπάουντ, 9 ασίστ).

The GREEK FREAK delivers! 🇬🇷



Giannis leads Greece to a win over Spain with a MONSTER performance.



📊 25 PTS | 14 REB | 9 AST#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/w2HheMpmqG — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 4, 2025

Η FIBA σχολίασε ότι «σε άλλη μια κλασική μονομαχία EuroBasket ανάμεσα σε δύο υπερδυνάμεις, η Ελλάδα άντεξε και νίκησε την Ισπανία για πρώτη φορά από το 2013 σε μεγάλη διοργάνωση».

In another #EuroBasket classic between 2 European powerhouses Greece survives & defeats Spain for the first time since 2013 in a major event! 🇬🇷🇪🇸 pic.twitter.com/0D7ZFpx3Hp — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 4, 2025

