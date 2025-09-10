Μετά τον θρίαμβο επί της Λιθουανίας με 87-76, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε στους συμπαίκτες του, όταν συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του γηπέδου, και έδωσε το σύνθημα για το ματς στους «4» με αντίπαλο την Τουρκία.

«Δεν κερδίσαμε κάτι, δεν κερδίσαμε κάτι», είπε στην αρχή. «Έχουμε άλλο ένα παιχνίδι, εντάξει;» συνέχισε, με τους παίκτες του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος να εμφανίζονται αποφασισμένοι για ένα μετάλλιο, με τον Κώστα Σλούκα να φωνάζει: «Μην κοιμάστε, ρε, ξυπνήστε».

Δείτε την ηγετική ομιλία του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά τη νίκη επί της Λιθουανίας

iefimerida.gr