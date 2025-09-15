Ο Κώστας Αντετοκούνμπο προχώρησε σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση, με αφορμή την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου της Εθνικής ομάδας στο EuroBasket 2025. Μαζί με τα αδέρφια του, Θανάση και Γιάννη, μοιράστηκε δύο φωτογραφίες που αποτυπώνουν ολόκληρη τη διαδρομή της ζωής τους.

«Τρία αδέρφια από τα Σεπόλια» έγραψε στο instagram ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Συνοδεύοντας τη συγκεκριμένη λεζάντα με δύο φωτογραφίες.

Στην πρώτη, τους τρεις σε πολύ μικρή ηλικία αγκαλιασμένους σε μία καρέκλα και στη δεύτερη, να κάθονται στα αποδυτήρια της Arena Riga με τη φανέλα της Εθνικής μπάσκετ και το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος.

protothema.gr