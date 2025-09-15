Η Εθνική Ελλάδας επέστρεψε στο βάθρο του EuroBasket έπειτα από 16 χρόνια, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στη Ρίγα μετά τη νίκη επί της Φινλανδίας. Πρωταγωνιστής της μεγάλης βραδιάς ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όχι μόνο με τους 30 πόντους του στον αγώνα, αλλά και στο ξέφρενο γλέντι που ακολούθησε στα αποδυτήρια.

Ο «Greek Freak» άνοιξε live στο Instagram, μεταδίδοντας σε χιλιάδες θεατές τις στιγμές χαράς και συγκίνησης. «Πού πάω ρε μ@λ@κ@; Δεν θέλω να τελειώσει η Εθνική!» ακούστηκε να λέει, δείχνοντας τη σύνδεσή του με την ομάδα. Ο ίδιος τόνισε με περηφάνια ότι μετάλλιο έχουν πλέον κατακτήσει και οι τρεις αδελφοί Αντετοκούνμπο.

💙🏅🎶 Greek Freak, baby, MVP: ο Γιάννης κάνει live στο Instagram με το τραγούδι του Light για τον… ίδιο!#Εθνικη_Μπασκετ #GiannisAntetokounmpo pic.twitter.com/sOqj5SD9QR September 14, 2025

Ο ομοσπονδιακός προπονητής Βασίλης Σπανούλης συνεχάρη τους παίκτες, δηλώνοντας ότι το τουρνουά ήταν εξαιρετικό, πριν δεχθεί το… ντου από σαμπάνιες στα χέρια των διεθνών.

«Έχει κερδίσει μετάλλιο ο Κώστας Αντετοκουνμπο, ο Θανάσης Αντετοκουνμπο και ο Γιάννης Αντετοκουνμπο. Το καταλαβαίνεις;»

Τρέλα από Greek Freak στο live του στο insta όπου λίγο πριν είπε: «Αυτό μετάλλιο είναι η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα μου» pic.twitter.com/J2OoS4UzBo — Yannis Psarakis (@YPsar) September 14, 2025

Γιάννης σε ρόλο DJ

Ο Αντετοκούνμπο ανέλαβε και τη μουσική επιμέλεια, βάζοντας τραγούδια των Light και ΛΕΞ, ενώ οι παίκτες τραγούδησαν και το «Ας κρατήσουν οι χοροί» του Σαββόπουλου. Η ατμόσφαιρα θύμιζε γλέντι χωρίς τέλος.

Viral σόου από Σλούκα και Λαρεντζάκη

Ο Κώστας Σλούκας εμφανίστηκε ημίγυμνος, τυλιγμένος μόνο με πετσέτα, ξεσηκώνοντας τους συμπαίκτες του, ενώ ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης συνέχισε το «τελετουργικό» των σφαλιαρών, που ξεκίνησε στα φιλικά και έχει καθιερωθεί.

Ο Γιάννης δεν δίστασε να αστειευτεί και με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, λέγοντας στο live πως είναι «single και έτοιμος να μπλέξει».

Γιάννης εκτός… ελέγχου στα αποδυτήρια ραπάρει Mosca από Light με Λαρε να χορεύει ημίγυμνος

Ε Π Ο Σ#hellasbasketball #eurobasket2025 #greekfreak #GREFIN pic.twitter.com/a7eruzbhBh — Yannis Psarakis (@YPsar) September 14, 2025

Σύνδεση με Βινίσιους Τζούνιορ

Η απευθείας μετάδοση τράβηξε την προσοχή και εκτός συνόρων. Ανάμεσα στους θεατές εμφανίστηκε και ο Βινίσιους Τζούνιορ της Ρεάλ Μαδρίτης, που σχολίασε με τέσσερα φλεγόμενα emoji, δείχνοντας τον ενθουσιασμό του.

protothema.gr