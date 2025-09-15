Η Εθνική Ελλάδας επέστρεψε στο βάθρο του EuroBasket έπειτα από 16 χρόνια, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στη Ρίγα μετά τη νίκη επί της Φινλανδίας. Πρωταγωνιστής της μεγάλης βραδιάς ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όχι μόνο με τους 30 πόντους του στον αγώνα, αλλά και στο ξέφρενο γλέντι που ακολούθησε στα αποδυτήρια.
Ο «Greek Freak» άνοιξε live στο Instagram, μεταδίδοντας σε χιλιάδες θεατές τις στιγμές χαράς και συγκίνησης. «Πού πάω ρε μ@λ@κ@; Δεν θέλω να τελειώσει η Εθνική!» ακούστηκε να λέει, δείχνοντας τη σύνδεσή του με την ομάδα. Ο ίδιος τόνισε με περηφάνια ότι μετάλλιο έχουν πλέον κατακτήσει και οι τρεις αδελφοί Αντετοκούνμπο.
Ο ομοσπονδιακός προπονητής Βασίλης Σπανούλης συνεχάρη τους παίκτες, δηλώνοντας ότι το τουρνουά ήταν εξαιρετικό, πριν δεχθεί το… ντου από σαμπάνιες στα χέρια των διεθνών.
Γιάννης σε ρόλο DJ
Ο Αντετοκούνμπο ανέλαβε και τη μουσική επιμέλεια, βάζοντας τραγούδια των Light και ΛΕΞ, ενώ οι παίκτες τραγούδησαν και το «Ας κρατήσουν οι χοροί» του Σαββόπουλου. Η ατμόσφαιρα θύμιζε γλέντι χωρίς τέλος.
Viral σόου από Σλούκα και Λαρεντζάκη
Ο Κώστας Σλούκας εμφανίστηκε ημίγυμνος, τυλιγμένος μόνο με πετσέτα, ξεσηκώνοντας τους συμπαίκτες του, ενώ ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης συνέχισε το «τελετουργικό» των σφαλιαρών, που ξεκίνησε στα φιλικά και έχει καθιερωθεί.
Ο Γιάννης δεν δίστασε να αστειευτεί και με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, λέγοντας στο live πως είναι «single και έτοιμος να μπλέξει».
Σύνδεση με Βινίσιους Τζούνιορ
Η απευθείας μετάδοση τράβηξε την προσοχή και εκτός συνόρων. Ανάμεσα στους θεατές εμφανίστηκε και ο Βινίσιους Τζούνιορ της Ρεάλ Μαδρίτης, που σχολίασε με τέσσερα φλεγόμενα emoji, δείχνοντας τον ενθουσιασμό του.