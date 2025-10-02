Η ΑΕΚ ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη διαδρομή της στη League Phase του Κόνφερενς Λιγκ επικρατώντας με το εμφατικό 4-0 της Άλκμααρ στην κατάμεστη «ΑΕΚ Αρένα» πετυχαίνοντας μια εκ των ιστορικότερων νικών της στην 85η ευρωπαϊκή παρουσία της. Η ομάδα του Ιμανόλ Ιδιάκεθ εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την αποβολή του Πενέτρα μόλις στο 2ο λεπτό, πήρε απόλυτο έλεγχο του αγώνα, δημιούργησε σωρεία ευκαιριών με τον Οντούρο να λειτουργεί σαν αράχνη στην εστία της Άλκμααρ αφού έβγαζε τα πάντα, ενώ η κυπελλούχος κύπρου είχε σημαδέψει και δύο φορές το δοκάρι με τους Ρούμπιο και Μπάγιτς.

