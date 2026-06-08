Με τη συμμετοχή 48 εθνικών ομάδων και ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πεδίο, το Μουντιάλ 2026 που ανοίγει αυλαία την ερχόμενη Πέμπτη 11 Ιουνίου, προμηνύεται ως ένα από τα πιο αμφίρροπα στην ιστορία.

Στην κορυφή των προβλέψεων βρίσκονται η Γαλλία του Κιλιάν Εμπαπέ, η Ισπανία των Ρόδρι, Πέδρι και Λαμίν Γιαμάλ, η Αγγλία με τους Χάρι Κέιν και Τζουντ Μπέλινγχαμ, η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι όπως και η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Στους ισχυρούς διεκδικητές συγκαταλέγονται επίσης η Βραζιλία, η Γερμανία, η Ολλανδία και το Βέλγιο, ενώ από τους ομάδες που φιλοδοξούν να πάνε μακριά στο τουρνουά είναι η Κροατία, η Ουρουγουάη και η Κολομβία. Ωστόσο, αρκετές ανερχόμενες δυνάμεις φιλοδοξούν να προκαλέσουν εκπλήξεις.

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