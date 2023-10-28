Μία ώρα πίσω θα μετακινηθούν οι δείκτες του ρολογιού την Κυριακή 29 Οκτωβρίου.

Όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, η περίοδος της Θερινής Ώρας για το 2023 τερματίζεται την Κυριακή 29 Οκτωβρίου, η ώρα 04:00 το πρωί, συμπληρώνοντας πως κατά την ώρα αυτή, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν κατά μία ώρα πίσω.

Προστίθεται ότι σχετικό Διάταγμα δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 9 Ιουλίου 2021 (Ε.Ε Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ.5563, Κ.Δ.Π 293/2021, παράγραφος (β)), ενώ ο εν λόγω θεσμός εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.