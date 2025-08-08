Ιδιαίτερα θερμός καιρός αναμένεται το Σάββατο, 9 Αυγούστου 2025, με τον υδράργυρο να φτάνει γύρω στους 42 βαθμούς στο εσωτερικό, 34 βαθμούς στα νοτιοδυτικά και δυτικά παράλια, 37 βαθμούς στα υπόλοιπα παράλια και 32 βαθμούς στα ορεινά.

Η ζέστη θα συνεχιστεί και την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη, χωρίς αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας, η οποία θα παραμείνει αισθητά υψηλότερη από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Παράλληλα, το Τμήμα Δασών ανακοίνωσε ότι ο κίνδυνος έκρηξης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών θα βρίσκεται σε επίπεδο «Κόκκινου Συναγερμού». Υπενθυμίζεται ότι η πρόκληση πυρκαγιάς συνιστά αδίκημα που επισύρει αυστηρές ποινές, ενώ γίνεται θερμή έκκληση προς το κοινό να αποφύγει δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν φωτιά. Σε περίπτωση εντοπισμού καπνού ή πυρκαγιάς, οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν άμεσα με το 1407 (Τμήμα Δασών) ή το 112 (Πυροσβεστική Υπηρεσία).