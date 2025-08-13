Διπλή προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας, με ισχύ από το βράδυ της Τετάρτης έως το απόγευμα της Πέμπτης.

Η κίτρινη προειδοποίηση τίθεται σε εφαρμογή στις 22:00 και θα διαρκέσει έως τις 09:00 το πρωί της Πέμπτης, με την ελάχιστη θερμοκρασία να αναμένεται γύρω στους 28°C στο εσωτερικό.

Στη συνέχεια, από τις 11:00 έως τις 17:00 της Πέμπτης, θα ισχύει κόκκινη προειδοποίηση, καθώς η θερμοκρασία στο εσωτερικό προβλέπεται να φθάσει στους 45°C.

Πρόγνωση καιρού

Η περιοχή επηρεάζεται από εποχική χαμηλή πίεση και θερμή αέρια μάζα. Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με ανέμους νοτιοδυτικούς έως βορειοδυτικούς ασθενείς, 3 μποφόρ, και στα δυτικά μέχρι μέτριους, 3-4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη έως λίγο ταραγμένη και τοπικά στα δυτικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 28°C στο εσωτερικό, 27°C στα παράλια και 25°C στα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα παραμείνει αίθριος και θερμός. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί έως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3-4 μποφόρ, και στα δυτικά μέχρι ισχυροί, 4-5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη, ενώ στα δυτικά τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 45°C στο εσωτερικό, 38°C στα ανατολικά και νότια παράλια, 36°C στα δυτικά και βόρεια και 37°C στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, αναμένεται αίθριος καιρός με βορειοδυτικούς ανέμους ασθενείς έως μέτριους, 3-4 μποφόρ, και θάλασσα έως λίγο ταραγμένη.

Για την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή προβλέπεται κυρίως αίθριος καιρός, με σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας ώστε μέχρι την Κυριακή να πλησιάσει τις μέσες κλιματολογικές τιμές.