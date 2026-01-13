ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Γρηγορίου – Παρανή Μαρία, Προδρόμου 65Γ-Δ. Έναντι στρατοπέδου, Στρόβολος, τηλ. 22664750, 97658671.

Σαλίπ Άντρη, Τρικάλων 26, κατ. 6, Πάνω Λακατάμια, τηλ. 22313134.

Πατάτας Αντώνιος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 33Γ. Απέναντι από το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Λευκωσία, τηλ. 22754644, 22351030.

Χατζηγεωργίου Ερρίκος, Λεωφ. Κυρηνείας 132Γ. Μεταξύ εκκλησίας Απ. Ανδρέα και Αγ. Νεκταρίου, Αγλαντζιά, τηλ. 22338002, 22330761.

Γεωργίου Ελένη, Αγίου Παύλου 69. Κοντά στην εκκλησία Αγίου Παύλου προς Άγιο Δομέτιο, Λευκωσία, τηλ. 22781766, 22773868.

Κυριάζου Άννα Μαρία, Ηνωμένων Εθνών & Μητέρας Τερέζας 1Α . Μετά τον κυκλικό κόμβο της «Carlsberg», προς το εστιατόριο «Ιδάλιον» αριστερά μέσα, δίπλα από το περίπτερο «Anytime», Καλλιθέα, Δάλι, τηλ. 22313525.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Κυριάκου Μαρίνα, Αγίου Γεωργίου 66. Απέναντι από το γυμναστήριο «Ypsonas Sporting Center», Ύψωνας, τηλ. 25333096, 99308278.

Πίτσιακου Έλενα, Απ. Βαρνάβα 37. Βόρεια φώτων τροχαίας «Σιμιλλίδη», Λεμεσός, τηλ. 25662177, 25104316.

Χριστοφόρου Πάρης, Σπύρου Κυπριανού 8. Aπέναντι από Primetel, Cablenet, Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25725521, 25724501.

Παπαπολυβίου Ελένη, Ρήγα Φεραίου 8, «Libra Chambers», κατ. 1&2. 100μ. μετά το «DHL», δίπλα από χρυσοχοείο «KOVIS», Λεμεσός, τηλ. 25580780, 99957861.

Μιχαηλίδης Μιχάλης, 28ης Οκτωβρίου 367. «Debenhams», παραλιακός δρόμος, Λεμεσός, τηλ. 25582914, 25336933.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Σεβέρης Μάριος, Παύλου Βαλδασερίδη 8. Πλησίον υπεραγοράς «Σκλαβενίτης», Λάρνακα, τηλ. 24639410, 24662497.

Ταμπουλλής Μιχάλης, Αγίου Λαζάρου 50-52. Πλησίον εκκλησίας Αγίου Λαζάρου, Λάρνακα, τηλ. 24628869, 24362890.

Νικολάου Νάσια, Κασταλίας & Λαρίσης 23-25, Εμπορικό Κέντρο «Παυλήμπεη». Δίπλα από αρτοποιείο «Ζορπάς», Καμάρες, Λάρνακα, τηλ. 24322811, 99082025.

ΠΑΦΟΣ

Παπαδοπούλου Χριστιάνα, Ελλάδος 83. Έναντι υπεραγοράς «Σκλαβενίτης», Πάφος, τηλ. 26931339, 99513254.

Γαβριήλ Γιάννης, Μακαρίου Γ’ 11, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321167, 99413411.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Πιττάτζης Ισαάκ, Αγίου Γεωργίου 7, Παραλίμνι, τηλ. 23822577, 23827058.

Κούρτη-Στυλιανού Γρηγορία, Γρίβα Διγενή 12, Λιοπέτρι, 23942566, 99321414