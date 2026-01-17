ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ρωτός Σάββας, Κυριάκου Μάτση 7. Από τα «McDonald’s» αριστερά, πλησίον Πανεπιστημίου Frederick, Παλλουριώτισσα, τηλ. 22210810.

Καρακώστα Αναστασία, Μετοχίου 63. Κοντά στην αμερικάνικη πρεσβεία, Λευκωσία, τηλ. 22774950, 99687016.

Σωφρονίου Ιωάννα, Εθνικής Φρουράς 3Α. Πάροδος Λεωφ. Μακαρίου Γ΄, έναντι «Χίλτον», Λευκωσία, τηλ. 22377313.

Μίου Βέρα, Λεωφ. Στροβόλου 139Β. Δίπλα από το «NEW BABY CITY», Στρόβολος, τηλ. 22428666, 22320026.

Ρούσου Σουτζιή Χρυσάνθη, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 6Α, Πέρα Χωριό Νήσου, τηλ. 22521230, 22522956.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Παλλαρή Χριστίνα, Πάφου 92. Απέναντι από αυτοκίνητα BΜW, πάνω στα φώτα τροχαίας της διασταυρώσης της οδού Πάφου με τη Μίλτωνος, Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25394611, 25712886.

Ιωάννου Λούης, Δωδεκαννήσου 8. Δρόμος Αθηναϊδίου Γυμνασίου, Λεμεσός, τηλ. 25364188, 99422029.

Στυλιανού Γιώργος, 1ης Απριλίου 32Β, Αγία Φύλα, Λεμεσός, τηλ. 25386760, 25339436.

Χριστοφόρου Ηρακλής, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 187. Πλησίον φώτων τροχαίας «ΑΡΙΕΛ», έναντι «Burger King», Λεμεσός, τηλ. 25374444, 99090920.

Λυσιώτης Βαγγέλης, Σπύρου Κυπριανού 15. Δίπλα από «Σκλαβενίτης Columbia», Γερμασόγεια, τηλ. 25311234, 25811818.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Γιαννίτσαρου Σάββια, Σταδίου 78. Πλησίον στο παλιό ΓΣΖ, Λάρνακα, τηλ. 24332456.

Χρίστου Μελίνα, Παλαιών Πατρών Γερμανού 6. Πλησίον Δημοτικής Βιβλιοθήκης, Αραδίππου, τηλ. 24322447, 97808002.

Κληρίδης Αντώνης, Πατρών 6. Φώτα τροχαίας Ελληνικής Τράπεζας, πλησίον πρώην φρουταρίας «Ζυγός», Λάρνακα, τηλ. 24622754, 24367765.

ΠΑΦΟΣ

Κύρου Χαριτίνη, Νεοφύτου Νικολαΐδη 18. 100μ. από τα νέα κυβερνητικά κτήρια προς Γεροσκήπου, Πάφος, τηλ. 26949219, 26945762.

Αλεξάντρου Γεωργίου Ορθοδοξία, Αρσινόης 9, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321745, 99214260.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Γέρημου Δέσποινα, Αγίου Δημητρίου 105, κατ. 1, Παραλίμνι, τηλ. 23730220.

Χριστοφίδου Νικολέττα, Πάνου Ιωάννου 2, Φρέναρος, τηλ. 23742270, 95967731.