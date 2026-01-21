ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αγγελή Ελένη, Ανθουπόλεως 60. Στον κυκλικό κόμβο για «Nicosia Mall», έξοδος για Λακατάμια, στα πρώτα φώτα τροχαίας αριστερά, Λακατάμια, τηλ. 22252324.

Ριζάκου Μαρία, Αρμενίας 5Α. Aρχή Λεωφ. Αρμενίας κοντά στα φώτα τροχαίας Λεωφ. Λεμεσού, Στρόβολος, τηλ. 22333670, 96208285.

Κούτρουλος Θεοχάρης, 28ης Οκτωβρίου 42Α. Δρόμος παγωτών, Έγκωμη, τηλ. 22350091, 22721945.

Λύμπουρας Χαράλαμπος, Λεωφόρος Τσερίου 229. Kατάστημα κάτω από την «Green Dot», Στρόβολος, τηλ. 22524919, 99278255.

Χριστοδουλίδης Χάρης, Ανδρέα Αβρααμίδη 49. Πλησίον νοσοκομείου «Αρεταίειο», Δασούπολη, Στρόβολος, τηλ. 22879747.

Μακρίδου Στέλλα, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 9Α. Απέναντι από το Σωματείο «ΌΧΙ», Πέρα Χωριό Νήσου, τηλ. 22521071, 97612991.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Τσογκαράκη Ελένη, Γιάννου Κρανιδιώτη 3. Δρόμος Λεμεσού – Πλατρών, Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25384736, 99615091.

Πόπα Άνα – Καταλίνα, Γιαν Σιμπέλιους 18. Νοτίως φώτων τροχαίας «Σιμιλλίδη», πιο κάτω από «Wellgoods Cypressa», Λεμεσός, τηλ. 25576833, 96162048.

Παπαμιλτιάδους Αντώνης, Αγίας Φυλάξεως 84. Πλησίον πρώην INTERCOLLEGE, νυν Πανεπιστημίου Λεμεσού, Λεμεσός, τηλ. 25388938, 25731492.

Έρεφιτς Συλβάνα, Όμηρου 31. Δρόμος Χαλκούτσας και υπεραγοράς «Σκλαβενίτης», πλησίον αρτοποιείου «Ζορπάς» & «Mms Kiosk», απέναντι από σχολείο Pascal (πρώην Folley’s school), Λεμεσός, τηλ. 25772708.

Νικολάου Βασίλης, Χαραλάμπους Ευαγόρου 1Β. Βορείως κυκλικού κόμβου Λινόπετρας & δεξιά, δίπλα από εστιατόριο «Γεύση», Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25728798, 99490773.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Χατζηττοφή Φίλιππος, Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 30. Πάρκινγκ υπεραγόρας «Άλφα Μέγα», Λάρνακα, τηλ. 24660688.

Τρουλλή Άννα, Λεωφ. Κιτίου 3, Κίτι, τηλ. 24422033, 24635160.

Καλαϊτζή Παναγιώτα, Λεωφ. Λεοντίου Μαχαιρά 20Α. Έναντι πρώην υπεραγοράς «Σαρρής», νυν «SUPER DISCOUNT», Λάρνακα, τηλ. 24651205, 99522502.

ΠΑΦΟΣ

Παπούδας Αριστοτέλης, Αλέξαντρου Υψηλάντη 25. Περιοχή Δασούδι, 300μ. πιο κάτω από το Lidl, Πάφος, τηλ. 26811750, 26952138.

Χρυσοστόμου Ραφαέλα & Ελένη, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 23. Έναντι γυμναστηρίιου «ΑΚΒΑ», δίπλα από περίπτερο «CENTRO», Χλώρακας, τηλ. 26942999.

Ερωτοκρίτου Άννα, Βασιλέως Στασίκου, κατ. 3, Προδρόμι, τηλ. 26652110, 97678977.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Κύζας Παναγιώτης, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 82, Παραλίμνι, τηλ. 23823270, 23823308.

Μάστρου Ανδρούλα, Πετράκη Γιάλλουρου 2Ε. Πλατεία Λιοπετρίου, δίπλα από τα φώτα τροχαίας, Λιοπέτρι, τηλ. 23942028, 99524643.