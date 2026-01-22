ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Κουζούπη Ανδρούλλα (Άντρη), Τσερίου 184. Μεταξύ κυκλικού κόμβου «Θεόκτιστο» και «Food Park», Στρόβολος, τηλ. 22444666.
Νουρής Νίκος, Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 33. Έναντι Αγοράς Αγίου Αντωνίου, Λευκωσία, τηλ. 22751801, 22374323.
Αντωνίου Μαργαρίτα, Δημοκρατίας 16. Από φώτα τροχαίας «Coca-Cola» προς οδόφραγμα Αγίου Δομετίου, Άγιος Δομέτιος, τηλ. 22322700.
Τσαγγαρίδης Χαράλαμπος, Μακεδονιτίσσης 92A+B. Πλησίον κινηματογράφου «Κ-Cineplex», Στρόβολος, τηλ. 22871954, 22319608.
Παστελλίδου Άντρη, Ιφιγένειας 76. Έναντι Δημοτικού Σχολείου Ακροπόλεως, Στρόβολος, τηλ. 22378880, 97723277.
Αντωνίου Ανδρέας, Ιωάννη Κρανιδιώτη 111. Έναντι αρτοποιείου «Vienna», Λατσιά, τηλ. 22105395.
ΛΕΜΕΣΟΣ
Πετρίδης Μιχαήλ, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 23. Φώτα τροχαίας «FOUI», Λεμεσός, τηλ. 25363655, 99461515.
Ποταμίτου Μαρία, Βασιλέως Κωνσταντίνου Α΄ 29Β. Δρόμος Τσιρείου Δημοτικού Σχολείου, Λεμεσός, τηλ. 25364000, 25382333.
Παναγιώτου Παναγιώτης, Αγίας Φυλάξεως 225. 100μ. από τον κυκλικό κόμβο Αγ.Φύλας, προς Αγία Φύλα, δίπλα από αρτοποιείο «Sunfresh», Λεμεσός, τηλ. 25770930, 25811860.
Δάρβης Γεώργιος, Βασίλη Μιχαηλίδη 13, «IASO MEDICAL CENTER», Λεμεσός, τηλ. 25347070, 99201014.
Βασιλείου Άριστος, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 63. Έναντι ψησταριάς «Καπάτσος», Λεμεσός, τηλ. 25580906, 99444906.
ΛΑΡΝΑΚΑ
Καλαϊτζή Άντρη, Λεωφ. Ηνωμένων Πολιτειών 9. Δρόμος νέου νοσοκομείου, εκκλησία Αγίου Γεωργίου Κοντού, Λάρνακα, τηλ. 24638387, 24532906.
Κωνσταντινίδου Αναστασία, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 69. Απέναντι από την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, Λειβάδια, τηλ. 24660069, 99966030.
Ευλαβής Ανδρέας, Γρηγ. Αυξεντίου και Νικ. Μυλωνά γωνία, «Μέγαρο Κάριδερς». Φώτα τροχαίας Αμερικανικής Ακαδημίας, Λάρνακα, τηλ. 24651317, 24662689.
ΠΑΦΟΣ
Πετεινού Αμαρυλλίς, Ανδρέα Έλληνα, «Oriental Complex», Shop 3. Δίπλα από το International School of Paphos, Πάφος, τηλ. 26653929, 99456401.
Σωκράτους Σωκράτης, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321253, 99725006.
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
Χριστοδούλου Ανδρέας, 1ης Απριλίου 85, Παραλίμνι, τηλ. 23821003, 23821685.
Κύζα Ελένη, Φώτη Πίττα 20. Απέναντι από κατάστημα «Τρικωμίτης», Φρέναρος, τηλ. 23820331, 99827982.