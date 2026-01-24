ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Καλλιτσιώνη Αναστασία, Λεωφ. Αγλαντζιάς 48. Απέναντι από την ψαραγορά «Το Λατσί» και απέναντι από την υπεραγορά «ΜΕΤRΟ», Αγλαντζιά, τηλ. 22331316.

Τοούλας Ανδρέας, Λεωφ. Κένεντι 22Δ, Λευκωσία, τηλ. 22460202, 22377349.

Κάρενου Άννα, Κώστα Μισιαούλη 8Α. Δρόμος Λαπάτσας, Τσέρι, τηλ. 22316332.

Παπαηρακλέους Ιωάννα, Κυριάκου Μάτση 10. 100μ. από Αστυνομικό Σταθμό Αγίου Δομετίου, δίπλα από πρατήριο καυσίμων ESSO, Έγκωμη, τηλ. 22355350.

Αρέστη Παναγιώτης, Λεωφ. Στροβόλου 206. Πλησίον «Pepsi Cola», Στρόβολος, τηλ. 22420058, 99420058.

Μπούλογκ Θεοδώρα, Ανυθπολοχαγού Στέλιου Μασιήνη 2. Από τον κυκλικό κόμβο της «Carlsberg» προς Βιομηχανική Περιοχή Δαλιού, 200μ. μετά από ταβέρνα «Ιδάλιον», Δάλι, τηλ. 22254747.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Καμενίδου Γιάννα, Λεωφ. Φραγκλίνου Ρουσβελτ 255Ε. Έναντι αρτοποιείου «Sunfresh», Ζακάκι, Λεμεσός, τηλ. 25715315, 25715716.

Αγαμέμνονος Χαρούλα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 131. Πλησίον Τσιρείου Σταδίου, Λεμεσός, τηλ. 25870748, 25560442.

Γρηγορίου Γρηγόρης, Κωστή Παλαμά 37Β. Άγιος Νεκτάριος, βορείως Λανιτείου, Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25754111, 25566818.

Συγγελίδου Άννα, Καραϊσκάκη 36Ζ. Έναντι πρώην Κεντρικού Συνεργατικού Ταμιευτηρίου, Λεμεσός, τηλ. 25746522, 25341824.

Καρδιακίδου Μαριάννα, Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου 353. Παραλιακή, δίπλα από «ONE Seafront Tower», Λεμεσός, τηλ. 25337050.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Αποστολίδης Παύλος, Κοσμά Λυσιώτη 20. Τέρμα Ερμού προς παραλία, Λάρνακα, τηλ. 24627213, 24423271.

Πύριλλου Ηλιάνα, Πενταδακτύλου 57, περιοχή «Βεργίνα», Αραδίππου, τηλ. 24530004, 96180602.

Γεωργίου Λευτέρης, Λεωφ. Αγίων Αναργύρων 50. Πλησίον Τεχνικής Σχολής, Λάρνακα, τηλ. 24631390, 99533388.

ΠΑΦΟΣ

Μαληκκίδου – Καραολίδου Πίτσα, Νικοδήμου Μυλωνά 1. Απέναντι από «CAFÉ NERO» στην Αγορά, κέντρο πόλης, Πάφος, τηλ. 26935495, 99490987.

Γαβριήλ Γιάννης, Μακαρίου Γ΄ 11, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321167, 99413411.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Πογιατζή Ειρήνη, Λεωφ. Πρωταρά 191, κατάστημα 2. Πλησίον υπεραγοράς «ΜΕΤΡΟ», Παραλίμνι, τηλ. 23250200.

Προκοπίου Άνδρη – Παναγιώτα, Μακαρίου Γ΄ 36, Δερύνεια, τηλ. 23730725.