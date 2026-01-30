ΛΕΥΚΩΣΙΑ

>Μπεσέρ Κάρμελ, Λεωφ. Αθαλάσσης 86Γ και Δωριέων. Έναντι καταστήματος «Mothercare», Στρόβολος, τηλ. 22313677.

>Σολωμού Ουρανία, Λεωφ. Στροβόλου & Πύθωνος 4. Δίπλα από «Γυάλινη Πολυκατοικία», Στρόβολος, τηλ. 22313123, 22283622.

>Καπούλα Χρυσούλλα, Λεωφόρος Λάρνακος 57Η-Ζ. Δίπλα από το «Flower Works by Marina», έναντι από το βιβλιοπωλείο «Πάργα» και στα 200μ. αριστερά από το «Souvlaki Lovers» προς Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αγλαντζιά, τηλ. 22255266.

>Μάλαμα Βασιλική, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ & Δοϊράνης 1. Κάτω από πρώην κλινική «Αγγελή», Λευκωσία, τηλ. 22374939.

>Τσοπανή Μιχαέλλα, Νέας Έγκωμης 7. Απέναντι από το Ταχυδρομείο, Έγκωμη, τηλ. 22355640.

>Ραγκαβάς Ιωάννης, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 115. 100μ. από το Β΄ Δημοτικό Σχολείο Λατσιών, απέναντι από το ανθοπωλείο «Casa Di Fiori», Λατσιά, τηλ. 22486488, 22492717.

ΛΕΜΕΣΟΣ

>Χρυσοστομίδης Σωτήρης, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 13. Από φώτα εκκλησίας Αγ. Γεωργίου προς κέντρο χωριού, Ύψωνας, τηλ. 25349349, 99810820.

>Γεωργούδης Αντρέας, Αγίας Σοφίας 21. Βόρεια από τα φώτα τροχαίας Αγίας Σοφίας (δρόμος «Προόδου») απέναντι από το κατάστημα «Πισσούριος», Λεμεσός, τηλ. 25442323, 99448813.

>Νικηφόρου Χριστίνα, Σπύρου Κυπριανού 18Α. Ανατολικά διασταύρωσης Νίκου Παττίχη με Σπύρου Κυπριανού, απέναντι από «Mega Electric», Λεμεσός, τηλ. 25320042.

>Παχουμής Μιχάλης, Αγίας Φυλάξεως 56. 200μ. βόρεια φώτων τροχαίας Τζαμούδας, έναντι πρατηρίου καυσίμων ENI, Λεμεσός, τηλ. 25374449, 25721781.

>Θεοχαρίδου Μαρία, Γρίβα Διγενή 66Β. Πλησίον Κρησφυγέτου, Λεμεσός, τηλ. 25581456, 25584464.

ΛΑΡΝΑΚΑ

>Σεργίου Ανδρέας, Αρχ. Μακαρίου 9. Πλησίον Αστυνομικού Σταθμού Λάρνακας, Λάρνακα, τηλ. 24623110, 24530445.

>Ανδρέου Δέσποινα, Λεωφ. Αρτέμιδος 30. Πλησίον φώτων τροχαίας Φανερωμένης, Λάρνακα, τηλ. 24656884, 24361084.

>Χριστοφόρου Ανδρέας, Λαρίσης 21. Καμάρες προς Λεμεσό, 400μ. μετά από τον κινηματογράφο «Cineplex», Λάρνακα, τηλ. 24364270, 24646753.

ΠΑΦΟΣ

>Έλληνα Ειρήνη, Δανάης 31Β. Έναντι «Olympic Lagoon Resort» (πρώην «Amathus»), Κάτω Πάφος, τηλ. 26964837.

>Γαβριήλ Γιάννης, Μακαρίου Γ΄ 11, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321167, 99413411.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

>Κύζας Παναγιώτης, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 82, Παραλίμνι, τηλ. 23823270, 23823308.

>Κούρτη – Στυλιανού Γρηγορία, Γρίβα Διγενή 12, Λιοπέτρι, τηλ. 23942566, 99321414.