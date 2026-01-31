ΛΕΥΚΩΣΙΑ

>Νικολάου – Πήτερ Ανδρέας, Αγίου Ανδρέα 12. 100μ. από την εκκλησία Παλουριώτισσας προς Άγιο Αντώνιο, δίπλα από λουκουμάδες «Μιχαλάκης», Λευκωσία, τηλ. 22430032, 22424078.

>Κόκκινος Τάσος, Χρυσάνθου Μυλωνά 13. Πάροδος λεωφόρου Λεμεσού και Αρμενίας, μεταξύ «Pahit ice» και κτηρίου «Τσεριώτη» (πρώην «Unicars»), Στρόβολος, τηλ. 22777117, 99086602.

>Μένοικος Κυριάκος, Λεωφ. Κυρηνείας 53. Συνοικισμός Πλατύ Αγλαντζιάς, πλήσιον εισόδου «Σκαλί Αγλαντζιάς», Αγλαντζιά, τηλ. 22005704.

>Γκομπριάλ Ναμπίλ Γιάννης, 28ης Οκτωβρίου 28Β&Γ. Έναντι κινηματογράφου «ΟΘΕΛΛΟΣ», Έγκωμη, τηλ. 22590447, 22819910.

>Τιμινή Αντωνία, Αγίου Στυλιανού 34Ε. Απέναντι από την εκκλησία και το Γυμνάσιο Αγίου Στυλιανού, Λακατάμια, τηλ. 22322225.

>Πετρίκκος Δημήτρης, Δημήτρη Χάματσου 51Β. Απέναντι από εκκλησία Παναγίας Ευαγγελίστριας, Δάλι, τηλ. 22523500, 99934501.

ΛΕΜΕΣΟΣ

>Μιχαήλ Θεοδούλου Ελένη, Λεωφ. Ομονοίας 54Β. Δίπλα από «Six Stars Motors» και απέναντι από τις καφετέριες «Clock» και «Coffee Island», Λεμεσός, τηλ. 25560981, 25395085.

>Παπαδοπούλου Χάιφα, Αγίας Φυλάξεως 15. Πλησίον KPMG, Λεμεσός, τηλ. 25255710, 99696390.

>Φιλίππου Κωνσταντίνος, Αποστόλου Βαρνάβα 33. Βόρεια φώτων τροχαίας Συμιλλίδη, έναντι «Πανθερμικής», δίπλα από πρακτορείο ΟΠΑΠ, Λεμεσός, τηλ. 25660088, 97728613.

>Χρυσάνθου Μαρία, Λεωφόρος Μακαρίου Γ΄ 168. Έναντι «McDonald’s», Λεμεσός, τηλ. 25211458, 99392728.

>Μιχαηλίδου Αγγέλα, Σπύρου Κυπριανού 58. Πλησίον «Smart» και κρεαταγοράς «Μελής», Γερμασόγεια, τηλ. 25338270, 25738636.

ΛΑΡΝΑΚΑ

>Παπαδοπούλου Λίζα, Φανερωμένης 143. Έναντι Αποθήκης «Σόλων Νεοφύτου», Λάρνακα, τηλ. 24654380, 24624699.

>Ευθυμίου Έλενα, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 111. Πλησίον κυκλικού κόμβου βιομηχανικής Αραδίππου – 200μ., Αραδίππου, τηλ. 24727232, 99023693.

>Παναγιώτου Μικαέλλα, Λεωφ. Παπανικολή 39. Απέναντι από το Στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος» (Ανόρθωσης), Λάρνακα, τηλ. 24251166, 24663635.

ΠΑΦΟΣ

>Φιλιππίδου – Γεωργιάδου Κωνσταντία, Ευαγόρα Παλληκαρίδη 93. Έναντι καταστήματος ρούχων «ΝΟΥΜΕΡΟ», Πάφος, τηλ. 26949259, 26222670.

>Σταυρινού Χρυσάνθη, Βασιλέως Στασιοίκου 1, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26654290, 99983021.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

>Καμηλάρης Ανδρέας, Κοραή 52. Απέναντι από το Λύκειο Παραλιμνίου, Παραλίμνι, τηλ. 23744160, 23743418.

>Κύζα Ελένη, Φώτη Πίττα 20. Απέναντι από το κατάστημα «Τρικωμίτης», Φρέναρος, τηλ. 23820331, 99827982.