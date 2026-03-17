ΛΕΥΚΩΣΙΑ

>Τάππας Τήνια, Μετοχίου 51, κατ. Β-Δ. Μετά από το εστιατόριο «Το Παντοπωλείο» και δίπλα από το κατάστημα «Stop and Watch», Άγιος Ανδρέας, τηλ. 22570999.

>Προεστός Κωνσταντίνος, Αγίου Γεωργίου 121 και Ανθούσης 10. Δρόμος Ανθούπολης – Παλαιχωρίου, δίπλα από αρτοποιείο «Ζορπάς», Λακατάμια, τηλ. 22327100, 96672201.

>Λιασή Μαρία, Στασίνου 36. Φώτα τροχαίας Ιφιγένειας με Στασίνου, έναντι Κεντρικών Γραφείων Τράπεζας Κύπρου, Ακρόπολη, Στρόβολος, τηλ. 22679696, 95115710.

>Πέτρου Νικόλας, Λεωφ. Σταυρού 29. Απέναντι από αρτοποιείο «Ζορπάς»,, δίπλα από πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ, Στρόβολος, τηλ. 22313838, 97943494.

>Σωκράτους Ολυμπιάδα, Λεωφ. Τζον Κένεντι 103, κατ. 3. Απέναντι από πρατήριο καυσίμων ESSO, δίπλα από το περίπτερο «Λάμπρος», 500μ. από LIDL, Παλλουριώτισσα, τηλ. 22210062.

>Σταματογιάννη Ελένη, Λεωφόρος Λεμεσού 2, Εμπορικό Κέντρο «Κρόνος», Λατσιά, τηλ. 22489077, 96321307.

ΛΕΜΕΣΟΣ

>Κοΐτσεβα Μποζάνα, Πεντέλης 6. Έξοδος Ύψωνα, Άγιος Σιλάς, πλησίον εκκλησίας Αγίου Σάββα, Ύψωνας, τηλ. 25510101, 25932220.

>Χριστοδούλου Γιάννης, Αρχιεπισκόπου Λεοντίου Α΄ 224. Δρόμος παλαιού νοσοκομείου, Λεμεσός, τηλ. 25828890, 99526653.

>Κούρτελλου Χρυστάλλα, Σπύρ. Κυπριανού & Βασ. Κωνσταντίνου 84. Στα φώτα τροχαίας Σπύρου Κυπριανού & δρόμος Τσιρείου Δημοτικού Σχολείου, Λεμεσός, τηλ. 25870288, 25737455.

>Σέμκινα Νεάρχου Αλίνα, Γρίβα Διγενή 93. Δίπλα από οδοντιατρείο Κόκκινος, Λεμεσός, τηλ. 25432240.

>Ποντίκη Αλίκη Μαρίνα, Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 34. Πλησίον Αστυνομικού Σταθμού Γερμασόγειας, στα φώτα τροχαίας, Γερμασόγεια, τηλ. 25222883, 99111144.

ΛΑΡΝΑΚΑ

>Παπαϊωάννου Γιώργος, Γρίβα Διγενή 22, Ορόκλινη, τηλ. 24645767, 24364090.

>Συνεσίου Μαρία, Λεωφ. Στρατηγού Τιμάγια 29, κατ. 5-6, «Μέγαρο Κυριάκος». Δίπλα από «Marks & Spencer», Λάρνακα, τηλ. 24638765, 24634887.

>Σταύρου Μέλιος, Ερμού 41 & Βασιλέως Ευαγόρου 8. Έναντι «Beauty Line», Λάρνακα, τηλ. 24628041, 24531731.

ΠΑΦΟΣ

>Παναγιώτου Έλενα, Ιπποκράτους 21-23. Στην «Περβόλα», έναντι χρυσοχοείου «Μαρία», Πάφος, τηλ. 26911886, 99474434.

>Αλεξάντρου Γεωργίου Ορθοδοξία, Αρσινόης 9, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321745, 99214260.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

>Καμηλάρης Ανδρέας, Κοραή 52. Απέναντι από το Λύκειο Παραλιμνίου, Παραλίμνι, τηλ. 23744160, 23743418.

>Μαρίνου Παρασκευή, Δημοκρατίας 20Δ. Κύριος δρόμος Σωτήρας – Λιοπετρίου, Σωτήρα, τηλ. 23743636.