ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Κωνσταντινίδου Αγγελική, Κυριάκου Μάτση 37. Έναντι αρτοποιείου «Ζορπάς» & Α΄ Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δομετίου (γωνία), Άγιος Δομέτιος, τηλ. 22261626.
Κολιού Άννα, Αγίας Παρασκευής 22Α. Δίπλα από νοσοκομείο «Απολλώνειο», Έγκωμη, τηλ. 22103884, 99383067.
Πετρίδης Μιχάλης, Αγίου Ιλαρίωνος 151ΑΒ. Απέναντι από αρτοποιείο «Ζορπάς», μετά τον κυκλικό κόμβο «BATA», Καϊμακλί, τηλ. 22524404.
Τσιελεπή Ελένη (Ελίνα), Λεωφ. Αγίου Γεωργίου 124. Απέναντι από πρατήριο καυσίμων STAR OIL, Ανθούπολη, Λακατάμια, τηλ. 22255588, 94068067.
Αγγελής Πέτρος, Λεωφ. Καντάρας 71. Συνοικισμός Κόκκινες, απέναντι από αρτοποιείο «COSMOS», Στρόβολος, τηλ. 22324205.
Κυριάκου Εύα, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 74Δ. Απέναντι από υπεραγορά «Άλφα Μέγα», Λατσιά, τηλ. 22571060.
ΛΕΜΕΣΟΣ
Καμενίδου Γιάννα, Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 255Ε. Έναντι αρτοποιείου «Sunfresh», Ζακάκι, Λεμεσός, τηλ. 25715315, 25715716.
Αγαμέμνονος Χαρούλα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 131. Πλησίον Τσιρείου Σταδίου, Λεμεσός, τηλ. 25870748, 25560442.
Γρηγορίου Γρηγόρης, Κωστή Παλαμά 37Β. Άγιος Νεκτάριος, βορείως Λανιτείου, Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25754111, 25566818.
Συγγελίδου Άννα, Καραϊσκάκη 36Ζ. Έναντι πρώην Κεντρικού Συνεργατικού Ταμιευτηρίου, Λεμεσός, τηλ. 25746522, 25341824.
Καρδιακίδου Μαριάννα, Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου 353. Παραλιακή δίπλα από «ONE Seafront Tower», Λεμεσός, τηλ. 25337050.
ΛΑΡΝΑΚΑ
Κωνσταντινίδου Αναστασία, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 69. Απέναντι από την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, Λειβάδια, τηλ. 24660069, 99966030.
Ευλαβής Ανδρέας, Γρηγ. Αυξεντίου και Νικ. Μυλωνά γωνία, «Μέγαρο Κάριδερς». Φώτα τροχαίας Αμερικανικής Ακαδημίας, Λάρνακα, τηλ. 24651317, 24662689.
Καλαϊτζή Άντρη, Λεωφ. Ηνωμένων Πολιτειών 9. Δρόμος νέου νοσοκομείου, εκκλησία Αγίου Γεωργίου Κοντού, Λάρνακα, τηλ. 24638387, 24532906.
ΠΑΦΟΣ
Μανώλης Ευάγγελος, Αριστοτέλη Σάββα 49. Δρόμος νοσοκομείου προς Μεσόγη, Αναβαργός, τηλ. 26930599, 26943628.
Επαμεινώνδα Ελένη, Αμπελοκήπων 12. Έναντι ΤΕΠΑΚ, περιοχή «Παντάνασσα», Πάφος, τηλ. 26953800.
Σωκράτους Σωκράτης, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321253, 99725006.
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
Μιχαήλ Ελένη, Λεωφ. Πρωταρά 177. Δρόμος υπεραγοράς «ΜΕΤRΟ», Παραλίμνι, τηλ. 23811031, 23827336.
Πιττάτζιη Κορνηλία, 1ης Απριλίου 10Γ. Πλησίον Ελληνικής Τράπεζας (πρώην Συνεργατική), Σωτήρα, τηλ. 23824730, 23823308.