ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αριστοδήμου Κωνσταντίνα, Λεωφόρος Σταυρού 71Ε. Απέναντι από περίπτερο «Οκτάγωνο», Στρόβολος, τηλ. 22492929, 22494102.

Χριστοδούλου Κυπρούλλα, Καρπενησίου 25Α. Κάθετος Λεωφ. Μακαρίου και Κένεντι, Λευκωσία, τηλ. 22376960, 22378494.

Παναγή Μαρία, Πρίγκηπος Καρόλου 9. Δρόμος Πολυκλινικής Λευκωσίας, δίπλα από «ACS» απέναντι από «Cryos International», πλησίον ξενοδοχείου «Άστυ», Άγιος Δομέτιος, τηλ. 22311725.

Κανάρη – Λεωνίδου Μαρία, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 177. Αριστερά 100μ. πριν το σούπερ μάρκετ «ΚΚΟΛΙΑΣ» με κατεύθυνση από Λευκωσία προς Δευτερά, Λακατάμια, τηλ. 22383566, 22358486.

Κυριακούδης Μιχάλης, Πινδάρου 8. Δρόμος γραφείων ΔΗΣΥ, δίπλα από καφεστιατόριο «Ξάδελφος», Λευκωσία, τηλ. 22344877, 22773127.

Παρπή Φανή, Χαλκάνωρος 20, κατ. Γ-Δ. Απέναντι από το «CAFFE NERO», Δάλι, τηλ. 22314943.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Χαραλάμπους Παναγιώτα, Αγίου Γεωργίου 66. Απέναντι από το γυμναστήριο «Ypsonas Sporting Center», Ύψωνας, τηλ. 25333096, 99308278.

Πίτσιακου Έλενα, Απ. Βαρνάβα 37. Βόρεια φώτων τροχαίας «Σιμιλλίδη», Λεμεσός, τηλ. 25662177, 25104316.

Δημοφάνους Σταυρούλα (Σταύρη), Αγίας Φυλάξεως 91. 400μ. βορείως φώτων τροχαίας «Καφέ Παρί», έναντι «SPAVENTO», Κάψαλος, Λεμεσός, τηλ. 25393954, 25337731.

Παπαπολυβίου Ελένη, Ρήγα Φεραίου 8, «Libra Chambers», κατ. 1&2. 100μ. μετά το «DHL», δίπλα από χρυσοχοείο «KOVIS», Λεμεσός, τηλ. 25580780, 99957861.

Μιχαηλίδης Μιχάλης, 28ης Οκτωβρίου 367. «Debenhams», παραλιακός δρόμος, Λεμεσός, τηλ. 25582914, 25336933.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Ζόππος Κωνσταντίνος, Λεωφ. Φανερωμένης 122. Έναντι αρτοποιείου «Ζορπάς», Λάρνακα, τηλ. 24622810, 24651003.

Αντωνίου Φλώρα, Γρηγόρη Αυξεντίου 9-10, Λειβάδια, τηλ. 24322868, 97810079.

Λάμπη Μαρία, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ & Γρηγ. Αυξεντίου 2, «Ακάμια Centre», κατ. 9, Λάρνακα, τηλ. 24626447, 24361185.

ΠΑΦΟΣ

Δημητρίου Γιώργος, Κινύρα 30. Δρόμος από Δικαστήριο προς Τεχνική Σχολή (δίπλα από «Travel Express»), Πάφος, τηλ. 26942131, 26951370.

Αλεξάντρου Γεωργίου Ορθοδοξία, Αρσινόης 9, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321745, 99214260.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Καμηλάρης Ανδρέας, Κοραή 52. Απέναντι από το Λύκειο Παραλιμνίου, Παραλίμνι, τηλ. 23744160, 23743418.

Πιττάτζιη Κορνηλία, 1ης Απριλίου 10Γ. Πλησίον Ελληνικής Τράπεζας (πρώην Συνεργατική), Σωτήρα, τηλ. 23824730, 23823308.