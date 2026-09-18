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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Βαρέλια Λίζα, Αχαιών 6Γ. Δρόμος Πολυκλινικής Λευκωσίας έναντι ξενοδοχείου «Altius», Λευκωσία, τηλ. 22776861, 99006201.

Θεοφάνους Θέκλα, Πολυκλείτου 8, Συντεχνιακό φαρμακείο ΠΕΟ, Λευκωσία, τηλ. 22349778.

Γεωργιάδης Πλούταρχος, Λεωφ. Τσερίου 34Γ. Δίπλα από κατάστημα «ΖΑΚΟ» και έναντι ψαραγοράς «BLUE ISLAND», Στρόβολος, τηλ. 22311995, 99042275.

Ασσιώτη Εύα, Άγγελου Τερζάκη 4, κατ. 2. Από Άγιο Παντελεήμονα προς Τύμβο, στα πρώτα φώτα τροχαίας αριστερά και έπειτα 1ο δεξιά στα 500μ., Έγκωμη, τηλ. 22255524.

Προεστού Μαργαρίτα, Στασίνου 46, κατ. 3. Έναντι Κεντρικής Τράπεζας, δίπλα από «Gloria Jeans», Στρόβολος, τηλ. 22952095, 96626370.

Αντωνίου Ανδρέας, Ιωάννη Κρανιδιώτη 111. Έναντί αρτοποιείου «Vienna», Λατσιά, τηλ. 22105395.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Μαρνέρος Λεωνίδας, Ηλία Καννάουρου 32. Έναντι «Pizza Hut» και Τράπεζας Κύπρου, Ύψωνας, τηλ. 25399702, 96669191.

Αγαθοκλέους Παντελής, Αγίας Αναστασίας 19. Έναντι εκκλησίας Άγιας Αναστασίας, Πάνω Πολεμίδια, τηλ. 25382525.

Γεωργίου Αγγελική, Πάφου 50, «Zavos Pavillion Tower». Περιοχή Ομόνοια, δίπλα από το κατάστημα «Shoebox», φώτα τροχαίας Ομονοίας, Λεμεσός, τηλ. 25715515.

Λουκούμη Μαριάννα, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 39. Δίπλα από κρεατοαγορά «Μελής», Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25728408, 25752960.

Πολυκάρπου Αντρέας, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 225, περιοχή Εναερίου, Λεμεσός, τηλ. 25588346, 25318417.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Καραγιάννη Άρτεμις, Πηλίου 5. Δρόμος Λεμεσού, πλησίον Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, Λάρνακα, τηλ. 24624555, 96796010.

Γεωργιάδου – Χριστοδούλου Ελένη, Ζήνωνος Κιτιέως 11. Έναντι «café Posto», Λειβάδια, τηλ. 24661298, 24368700.

Γρηγοράς Αντώνης, Κυριάκου Μάτση 14. Θέατρο «Σκάλα», κάτω από «Διόφαντο», Λάρνακα, τηλ. 24626332, 24657217.

ΠΑΦΟΣ

Χρυσοστόμου Ραφαέλα & Ελένη, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 23. Έναντι γυμναστηρίου «ΑΚΒΑ», δίπλα από περίπτερο «CENTRO», Χλώρακας, τηλ. 26942999.

Καλλασίδης Εμμανουήλ, Μαρίου 17, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26221877, 97744094.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Κεφάλα Ρούλα, 1ης Απριλίου 111, Παραλίμνι, τηλ. 23730116, 23821516.

Προκοπίου Άνδρη – Παναγιώτα, Μακαρίου Γ΄ 36, Δερύνεια, τηλ. 23730725.