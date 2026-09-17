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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Δασκαλάκης Ηλίας, Ηλία Παπακυριακού 22. Aπό «General Flooring» προς εστιατόριο «Προσήλιο», Έγκωμη, τηλ. 22355955, 22720901.

Παπαναστασίου Σοφία, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 320Α. Απέναντι από το στρίψιμο για το εστιατόριο «Τσάνταλι», Πάνω Λακατάμια, τηλ. 22372337.

Ζαβρού Ειρήνη, Μαχαιρά 35Α. Πάροδος Λεωφ. Στροβόλου, από τα φώτα τροχαίας «Για Σουβλάκι Όπως Παλιά», Στρόβολος, τηλ. 22254744, 94049941.

Ηλιάδου – Ιωαννίδου Ντίνα, Λεωφ. Κένεντι 27Α. Έναντι υπεραγοράς «Αθηαινίτης», Παλουριώτισσα, Λευκωσία, τηλ. 22435645, 22317238.

Προεστός Κωνσταντίνος, Λεωφ. Αθαλάσσας 75Α+Β. 100μ. από Υδατοπρομήθεια, προς Αστυνομία Στροβόλου, Στρόβολος, τηλ. 22495555.

Μπαλανάσιος Άνη, Ανεξαρτησίας 1. Στον κυκλικό κόμβο στα Λύμπια, 300μ. μετά την έξοδο προς Λύμπια του αυτοκινητόδρομου Λευκωσία – Λεμεσός, Λύμπια, τηλ. 22524387.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Πετρίδης Άριστος, Πάφου 5, πολυκατοικία «Προβίτα», Λεμεσός, τηλ. 25564219, 25770448.

Καραγιάννης Χαράλαμπος, Πέτρου Τσίρου 41 & Λεκορπουζιέ. 150μ. βόρεια του «Debenhams Apollon», Λεμεσός, τηλ. 25336176, 25394850.

Κοτζιαμάνη Μόρφω, Σπύρου Κυπριανού 9. Πλησίον διασταύρωσης Σ. Κυπριανού & Ν. Παττίχη (ανατολικά), Λεμεσός, τηλ. 25336337, 99551982.

Γρηγορίου Μιλτιάδης, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 18Α, «Stamatiou Center B», Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25717107, 99071717.

Νικολάου Βασίλης, Χαραλάμπους Ευαγόρου 1Β. Βορείως κυκλικού κόμβου Λινόπετρας & δεξιά, δίπλα από εστιατόριο «Γεύση», Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25728798, 99490773.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Ευθυμίου Έλενα, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 111. Πλησίον κυκλικού κόμβου βιομηχανικής Αραδίππου – 200μ., Αραδίππου, τηλ. 24727232, 99023693.

Κυρίτσης Μάριος, Διανέλλου 107. Κοντά στην εκκλησία Χρυσοπολίτισσας, Λάρνακα, τηλ. 24656514, 24636089.

Ιωαννίδου Χρυστάλλα, 1ης Απριλίου 29, Λάρνακα, τηλ. 24650565, 99917405.

ΠΑΦΟΣ

Γιαννιού Σταυρούλλα, Ελευθερίου Βενιζέλου και Χανιών 68. 50μ. από Εμπορικό Κέντρο «Θεοφάνη» προς Κονιά, Πάφος, τηλ. 26937857, 26271776.

Γαβριήλ Γιάννης, Μακαρίου Γ΄ 11, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321167, 99413411.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Κύζας Παναγιώτης, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 82, Παραλίμνι, τηλ. 23823270, 23823308.

Λεοντίου Αντωνία, Ελευθερίας 71. Δρόμος αρτοποιείου «Θημωνιά», Δερύνεια, τηλ. 23821380.