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Προφυλακιστέα κρίθηκε η Βασιλική Μανησιώτη, μετά την απολογία της για την υπόθεση υπεξαίρεσης 2,9 εκατομμυρίων ευρώ από εράνους υπέρ της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Η 35χρονη, κατά την απολογία της, αρνήθηκε την ευθύνη και απέδωσε την υπεξαίρεση στον σύντροφό της και ιδρυτή της οργάνωσης, Κωνσταντίνο Φιρινίδη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορούμενη, η οποία παρέμεινε για λιγότερο από δύο ώρες στο γραφείο του 1ου Τακτικού Ανακριτή Θεσσαλονίκης, αρνήθηκε τις κατηγορίες και τις απέδωσε στον σύντροφό της. Η γυναίκα υποστήριξε ότι το ποσό της υπεξαίρεσης δεν ξεπερνά τις 900.000 ευρώ και φέρεται να είπε πως τα χρήματα αυτά τα ξόδεψε ο 37χρονος, ο οποίος είναι εθισμένος στον τζόγο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 35χρονη είπε ενώπιον του ανακριτή ότι «δεν είναι τόσα τα χρήματα που λένε ότι λείπουν από τους εράνους. Είναι περίπου 900.000 ευρώ, τόσα τα μέτρησα εγώ. Και αυτά τα πήρε ο πρώην σύζυγος μου και τα έπαιξε στον τζόγο. Είναι εθισμένος. Ήξερα και καταλάβαινα τι γινόταν και γι΄αυτό τον λόγο ζητώ συγγνώμη. Δεν κάναμε ζωή πολυτελή και δυστυχώς επιδεικνύονται αποσπασματικά στιγμές που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητα μας. Εμείς ζούμε σε ένα σπίτι στην περιοχή της Τούμπας, 68 τ.μ. και με μίσθωμα 500 ευρώ. Ζούσαμε συμβατικά λόγω των παιδιών».

Σε άλλο σημείο φέρεται να ανέφερε πως «πράγματι αγόρασα μια τσάντα Louis Vuitton. Έχω πάει δυο φορές σε σουίτες ξενοδοχείων αλλά δεκάδες φορές έχω μείνει σε σπίτια οικογενειών που με έχουν φιλοξενήσει όταν πήγαινα στην Αθήνα. Εχω βαφτίσει τρία παιδάκια», φέρεται να είπε.

Η γυναίκα υποστήριξε ότι «δεν υπήρξε καμία καταγγελία από καμία οικογένεια. Ένα μέρος των χρημάτων χρησιμοποιήθηκε για προσωπικές ανάγκες και ανάγκες διαβίωσης, αλλά όχι για να κάνουμε πολυτελή βίο».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 37χρονος είχε έντονη στοιχηματική δραστηριότητα, καθώς είχε τοποθετήσει το ποσό των 2,6 εκατομμυρίων ευρώ σε διαδικτυακές εταιρείες, με τις εισπράξεις του να ξεπερνούν τα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Ο 32χρονος αδερφός της συντρόφου του Φιρινίδη και οι δύο παράγοντες διαιτησίας που απολογήθηκαν αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Ο Κώστας Παπαδόπουλος, δικηγόρος του διαιτητή που αφέθηκε ελεύθερος δήλωσε πως ο περιοριστικός όρος που επιβλήθηκε στον πελάτη του είναι για απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. «Από την πρώτη στιγμή η θέση που κράτησε είναι ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ΜΚΟ και δεν συμμετείχε ποτέ σε προσυνεννοημένο αποτέλεσμα ή σε αγώνα χάρη στοιχήματος. Αρνήθηκε την κατηγορία και υποστήριξε ότι έκανε αυτό που ξέρει να κάνει, ένας τίμιος και εξελίξιμος διαιτητής. Δεν είχε καμία συνομιλία (σ.σ. 37χρονο Κωνσταντίνο Φιρινίδη), καμία συνάντηση, δεν ζήτησε χρήματα, δεν έλαβε χρήματα, δεν έδωσε υποσχέσεις και δεν έλαβε υποσχέσεις», είπε ο κ. Παπαδόπουλος.

protothema.gr