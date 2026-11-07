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Όλα τα εφημερεύοντα ιατρεία για ενήλικες και παιδιά στις πέντε επαρχίες και οι οδοντίατροι που εφημερεύουν στις 7 και 8 Νοεμβρίου

Τα εφημερεύοντα ιατρεία του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) θα λειτουργήσουν και το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Νοεμβρίου, για την εξυπηρέτηση ενηλίκων και παιδιών που χρειάζονται ιατρική φροντίδα.

Παράλληλα, θα παρέχονται υπηρεσίες από εφημερεύοντες οδοντιάτρους, σύμφωνα με το πρόγραμμα ανά επαρχία.

Αναλυτικά, τα εφημερεύοντα ιατρεία και οι οδοντίατροι είναι:

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Εφημερεύον ιατρείο για ενήλικες και παιδιά

«Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο, Ψαρών 6-12, Έγκωμη.

Τηλέφωνο: 22502019

Εφημερεύων οδοντίατρος

Χρυσάνθη Χριστοδούλου

Τηλέφωνο: 99698899

ΛΕΜΕΣΟΣ

Εφημερεύον ιατρείο για ενήλικες και παιδιά

«Mediterranean» Hospital, Στυγός 9, Αγία Φύλα.

Τηλέφωνο: 25200194

Εφημερεύοντες οδοντίατροι

Σάββατο 7 Νοεμβρίου: Μαρία Ευαγγελίδου

Τηλέφωνο: 99309777

Κυριακή 8 Νοεμβρίου: Μαρία Κοιλώνη

Τηλέφωνο: 99917174

ΛΑΡΝΑΚΑ

Εφημερεύον ιατρείο για ενήλικες και παιδιά

Ιατρικό Κέντρο «Αγία Μαρίνα», Παύλου Βαλδασερίδη 10, Λάρνακα.

Τηλέφωνο: 24636343

ΠΑΦΟΣ

Εφημερεύον ιατρείο για ενήλικες και παιδιά

Ιδιωτικό Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», Βασιλέως Κωνσταντίνου 87, 8021 Πάφος.

Τηλέφωνο: 26848113

Εφημερεύοντες οδοντίατροι

Σάββατο 7 Νοεμβρίου: Χρυσοβαλάντω Σάββα

Τηλέφωνο: 99039387

Κυριακή 8 Νοεμβρίου: Μαρία Τσιακολή

Τηλέφωνο: 99603235

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

Εφημερεύον ιατρείο για ενήλικες και παιδιά

Πολυκλινική «Λητώ», Λεωφόρος Σωτήρας 8, Παραλίμνι.

Τηλέφωνο: 23849400