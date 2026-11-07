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Όλα τα εφημερεύοντα ιατρεία για ενήλικες και παιδιά στις πέντε επαρχίες και οι οδοντίατροι που εφημερεύουν στις 7 και 8 Νοεμβρίου
Τα εφημερεύοντα ιατρεία του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) θα λειτουργήσουν και το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Νοεμβρίου, για την εξυπηρέτηση ενηλίκων και παιδιών που χρειάζονται ιατρική φροντίδα.
Παράλληλα, θα παρέχονται υπηρεσίες από εφημερεύοντες οδοντιάτρους, σύμφωνα με το πρόγραμμα ανά επαρχία.
Αναλυτικά, τα εφημερεύοντα ιατρεία και οι οδοντίατροι είναι:
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Εφημερεύον ιατρείο για ενήλικες και παιδιά
«Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο, Ψαρών 6-12, Έγκωμη.
Τηλέφωνο: 22502019
Εφημερεύων οδοντίατρος
Χρυσάνθη Χριστοδούλου
Τηλέφωνο: 99698899
ΛΕΜΕΣΟΣ
Εφημερεύον ιατρείο για ενήλικες και παιδιά
«Mediterranean» Hospital, Στυγός 9, Αγία Φύλα.
Τηλέφωνο: 25200194
Εφημερεύοντες οδοντίατροι
Σάββατο 7 Νοεμβρίου: Μαρία Ευαγγελίδου
Τηλέφωνο: 99309777
Κυριακή 8 Νοεμβρίου: Μαρία Κοιλώνη
Τηλέφωνο: 99917174
ΛΑΡΝΑΚΑ
Εφημερεύον ιατρείο για ενήλικες και παιδιά
Ιατρικό Κέντρο «Αγία Μαρίνα», Παύλου Βαλδασερίδη 10, Λάρνακα.
Τηλέφωνο: 24636343
ΠΑΦΟΣ
Εφημερεύον ιατρείο για ενήλικες και παιδιά
Ιδιωτικό Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», Βασιλέως Κωνσταντίνου 87, 8021 Πάφος.
Τηλέφωνο: 26848113
Εφημερεύοντες οδοντίατροι
Σάββατο 7 Νοεμβρίου: Χρυσοβαλάντω Σάββα
Τηλέφωνο: 99039387
Κυριακή 8 Νοεμβρίου: Μαρία Τσιακολή
Τηλέφωνο: 99603235
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
Εφημερεύον ιατρείο για ενήλικες και παιδιά
Πολυκλινική «Λητώ», Λεωφόρος Σωτήρας 8, Παραλίμνι.
Τηλέφωνο: 23849400