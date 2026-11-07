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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία για το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026 σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Δείτε αναλυτικά τις διευθύνσεις, τα τηλέφωνα και τα σημεία αναφοράς για τον ευκολότερο εντοπισμό τους.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Θεοδούλου Μάριος: Θεοδόση Πιερίδη 9, απέναντι από αρτοποιείο «Ζορπάς», Τσέρι. Τηλ. 22436999, 99398839.

Χαραλαμπίδης Γιώργος: Αγίου Ελευθερίου 64Β, πάροδος απέναντι από γήπεδο ΑΠΟΕΛ, Αρχάγγελος, Στρόβολος. Τηλ. 22371177, 22353584.

Τσαγγάρη Χριστίνα: Νίκου Κρανιδιώτη 7Ε, δίπλα από υπεραγορά «Άλφα Μέγα», Έγκωμη. Τηλ. 22480405, 22516861.

Μήτση Μάγδα: Πινδάρου 18, έναντι οικήματος ΔΗΣΥ, Λευκωσία. Τηλ. 22750672, 22438434.

Τρακκούδη – Κυπριανού Μαρία: Αντρέα Αβρααμίδη 88Β, δρόμος νοσοκομείου «Αρεταίειο», απέναντι από ζαχαροπλαστείο «BIANCO», πλησίον φώτων τροχαίας «Κώστας Θεοδώρου», Στρόβολος. Τηλ. 22490360, 22514821.

Παστέλλη Ελένη: Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 33 Ι&Θ, δίπλα από «Coffee Island», απέναντι από «CYTACOM SOLUTIONS» και «AELIOTIS», Λατσιά. Τηλ. 22574573, 99375857.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Χαραλάμπους Παναγιώτα: Αγίου Γεωργίου 66, απέναντι από το γυμναστήριο «Ypsonas Sporting Center», Ύψωνας. Τηλ. 25333096.

Πίτσιακου Έλενα: Απ. Βαρνάβα 37, βόρεια φώτων τροχαίας «Σιμιλλίδη», Λεμεσός. Τηλ. 25662177, 25104316.

Ρότσου Ανδρέας: Κυριάκου Οικονόμου & Ζήνωνος 41, οίκημα ΣΕΚ, Λεμεσός. Τηλ. 25364864.

Σολομωνίδου Χριστιάνα: Αγίας Φυλάξεως 199, «Galaxia Center», δίπλα από αρτοποιείο «Ζορπάς», απέναντι από CYTA, πλησίον κυκλικού κόμβου Αγίας Φύλας, Λεμεσός. Τηλ. 25212266, 99354537.

Λυσιώτης Βαγγέλης: Σπύρου Κυπριανού 15, δίπλα από «Σκλαβενίτης Columbia», Γερμασόγεια. Τηλ. 25311234, 25811818.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Ρωτή Χριστοφόρα: Κυριάκου Μάτση 5, κατάστημα 1, έναντι «SUPER DISCOUNT STORE», σύνορα Λιβαδιών – Αραδίππου, Λειβάδια. Τηλ. 24400897, 97790853.

Σωκράτους – Κυπριανού Ελένη: Κιλκίς 15-17, «Αντρούλλα Court», κατάστημα 4, πλησίον Σχολής Καλογραιών, Λάρνακα. Τηλ. 24651035, 24624163.

Ανδρέου Νίκη: Γεωργίου Χριστοδουλίδη 5, μεταξύ κυκλικού κόμβου «Kleima» και κυκλικού κόμβου νέου ΓΣΖ, Λάρνακα. Τηλ. 24250900, 94065505.

ΠΑΦΟΣ

Χρυσοστόμου Ραφαέλα & Ελένη: Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 23, έναντι γυμναστηρίου «ΑΚΒΑ», δίπλα από περίπτερο «CENTRO», Χλώρακας. Τηλ. 26942999.

Γαβριήλ Γιάννης: Μακαρίου Γ΄ 11, Πόλις Χρυσοχούς. Τηλ. 26321167, 99413411.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ – ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

Παντελίδου Μαρία: Μαρίας Συγκλητικής 2, απέναντι από Σωματείο «ΠΕΚ», Παραλίμνι. Τηλ. 23730111, 23744313.

Μαρίνου Παρασκευή: Δημοκρατίας 20Δ, κύριος δρόμος Σωτήρας – Λιοπετρίου, Σωτήρα. Τηλ. 23743636.