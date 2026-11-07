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«Είστε ευχαριστημένος με τα λεφτά που σας δίνει η Κυβέρνηση για την Υγεία;». Αυτό ήταν, επί της ουσίας, ένα από τα ερωτήματα που έθεσε ο πρώην υπουργός Υγείας και νυν βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Παμπορίδης, στον σημερινό υπουργό, Νεόφυτο Χαραλαμπίδη, κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 στη Βουλή.

Η συζήτηση μεταξύ πρώην και νυν Υπουργού δεν περιορίστηκε, ωστόσο, στα κονδύλια. Επεκτάθηκε στην αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων, στους δημόσιους υπαλλήλους που αντί να μειώνονται, όπως ήταν ο αρχικός στόχος της μεταρρύθμισης, εξακολουθούν να αυξάνονται μέσω προαγωγών, στην εισαγωγή των φροντιστών υγείας, αλλά και στο ποιος πρέπει τελικά να πληρώνει για το αίμα που χρησιμοποιούν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

Στο τραπέζι μπήκε και το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου, με τον Γιώργο Παμπορίδη να διερωτάται τι μπορεί να κάνει ένας τέτοιος οργανισμός με προϋπολογισμό μόλις €1,13 εκατ.

«Είστε ευχαριστημένος με τον προϋπολογισμό σας;»

Το ερώτημα του πρώην υπουργού προς τον νυν ήταν ευθύ: Θεωρεί ότι το ποσοστό του κρατικού προϋπολογισμού που παραχωρεί η Κυβέρνηση στο υπουργείο Υγείας ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του τομέα και στις απαιτήσεις της μεταρρύθμισης που έχει εφαρμοστεί;

Ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης δεν αμφισβήτησε ότι ο υφιστάμενος προϋπολογισμός επιτρέπει στο υπουργείο να προχωρήσει με πολιτικές και μεταρρυθμίσεις. Ξεκαθάρισε, όμως, ότι αυτό δεν σημαίνει πως θεωρεί ότι η Υγεία δεν χρειάζεται περισσότερα χρήματα.

«Θεωρώ ότι στα πλαίσια του υφιστάμενου προϋπολογισμού μπορούμε να υλοποιήσουμε μεταρρυθμίσεις και πολιτικές», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, κατά την προσωπική του άποψη, κάθε υπουργός Υγείας πρέπει να διεκδικεί κάθε χρόνο περισσότερα.

«Για όσο καιρό θα είμαι στο υπουργείο θα διεκδικώ κάθε χρόνο περισσότερα», ήταν η χαρακτηριστική του αναφορά.

Ο υπουργός επεσήμανε παράλληλα ότι η δημιουργία του ΓεΣΥ και του ΟΚΥπΥ έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του προϋπολογισμού του υπουργείου Υγείας, αφού μεγάλα κονδύλια κατευθύνονται πλέον στους δύο οργανισμούς.

Όπως εξήγησε, η κατεύθυνση του υπουργείου επικεντρώνεται πλέον περισσότερο στη χάραξη και υλοποίηση πολιτικών υγείας.

«Με λυπεί η εξέλιξη της αυτονόμησης»

Από τα κονδύλια, η συζήτηση πέρασε στην αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων, με τον Γιώργο Παμπορίδη να μην κρύβει την απογοήτευσή του για την πορεία της μεταρρύθμισης.

«Με λυπεί η εξέλιξη της αυτονόμησης των νοσοκομείων», ανέφερε, εξηγώντας ότι ένας από τους βασικούς στόχους ήταν η σταδιακή μείωση των δημόσιων υπαλλήλων στα κρατικά νοσηλευτήρια.

Η αρχική φιλοσοφία, όπως την περιέγραψε, ήταν κάθε θέση δημόσιου υπαλλήλου που κενωνόταν να καταργείται και οι ανάγκες να καλύπτονται από προσωπικό που θα προσλαμβανόταν απευθείας από τον ΟΚΥπΥ.

Αντί αυτού, υποστήριξε, συνεχίζονται πρακτικές που οδηγούν στη δημιουργία νέων δημόσιων υπαλλήλων.

«Προσλαμβάνουμε κόσμο και όταν έρθει η στιγμή να πάρουν προαγωγή, τους κάνουμε δημόσιους υπαλλήλους», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας την πρακτική αντίθετη προς τη φιλοσοφία και τον στόχο της αυτονόμησης.

Ο πρώην υπουργός υποστήριξε μάλιστα ότι η συγκεκριμένη πρακτική είναι παράνομη, παρά την ύπαρξη σχετικής συμφωνίας, σημειώνοντας ότι το ζήτημα θα πρέπει να εξεταστεί και νομοθετικά.

Ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης επιβεβαίωσε το γεγονός στο οποίο αναφερόταν ο Γιώργος Παμπορίδης.

«Είναι γεγονός ότι όσοι προάγονται γίνονται δημόσιοι υπάλληλοι», ανέφερε ο υπουργός, χωρίς να τοποθετηθεί ως προς τον ισχυρισμό περί παρανομίας.

Ανέφερε ωστόσο ότι «είναι θέμα νομοθεσίας. Αν πρέπει να υπάρξει κάποια τροποποίηση της νομοθεσίας είναι ένα ζήτημα».

Τι γίνεται με τους φροντιστές υγείας;

Ένα ακόμη ζήτημα που έθεσε ο πρώην υπουργός αφορούσε τον θεσμό των φροντιστών υγείας και την προοπτική αξιοποίησής τους στα νοσηλευτήρια.

Ο Γιώργος Παμπορίδης ζήτησε να πληροφορηθεί τι προτίθεται να πράξει το υπουργείο για την εισαγωγή του θεσμού, παραπέμποντας και σε παλαιότερη συμφωνία.

Η απάντηση του Νεόφυτου Χαραλαμπίδη ήταν θετική ως προς την ανάγκη αξιοποίησης των φροντιστών.

«Συμφωνώ ότι η είσοδος των φροντιστών θα βοηθούσε πολύ το σύστημα υγείας», ανέφερε.

Ο Υπουργός ενημέρωσε ότι βρίσκεται ήδη ενώπιον της Βουλής τροποποίηση που αφορά την αναλογία νοσηλευτών και φροντιστών, ενώ αναφέρθηκε και σε νομοθετικές αλλαγές που θα αφορούν συνολικά τη λειτουργία των νοσηλευτηρίων.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η νομοθεσία που θα προωθηθεί θα καλύπτει τόσο τα ιδιωτικά όσο και τα δημόσια νοσοκομεία, περιλαμβάνοντας ζητήματα που αφορούν νοσηλευτές και φροντιστές υγείας.