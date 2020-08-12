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Η χθεσινή αύξηση στον αριθμό των κρουσμάτων αλλά και ο τρόπος με τον οποίο φαίνεται να προσβλήθηκαν από τον κορωνοϊό τα άτομα που καταδείχθηκαν θετικά, έπειτα από τον σχετικό έλεγχο, υποχρέωσαν χθες το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει εκ νέου σε συστάσεις προς τους πολίτες αλλά και προς τους προσωπικούς γιατρούς αφού, όπως αναφέρουν πληροφορίες του «Φ», υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες άτομα τα οποία παρουσίασαν συμπτώματα και αποτάθηκαν στον γιατρό τους δεν έτυχαν της δέουσας προσοχής αλλά στη συνέχεια και αφού υποβλήθηκαν ιδιωτικά σε εξέταση αποδείχθηκε ότι ήταν θετικά στον ιό.

«Τονίζεται για ακόμα μια φορά η ανάγκη να έχουμε όλοι σωστή αντίδραση όταν εκδηλώνουμε κάποιο/α από τα συμπτώματα του κορωνοϊού (δύσπνοια, πυρετό, βήχα, ανοσμία, αγευσία ή δυσγευσία) και να επικοινωνούμε με τον προσωπικό μας ιατρό αμέσως όταν παρατηρήσουμε ότι έχουμε συμπτωματολογία», αναφέρει το Υπουργείο Υγείας και προσθέτει: «Επίσης, είναι πολύ σημαντικό οι προσωπικοί ιατροί να είναι περισσότερο υποψιασμένοι όταν ένας δικαιούχος τους αναφέρει κάποιο από τα συμπτώματα και να τον παραπέμπουν για περαιτέρω διερεύνηση στα Ιατρεία Δημόσιας Υγείας».

Παράλληλα, επισημαίνεται εκ νέου ότι «οφείλουμε όλοι να τηρούμε πιστά και με μεγάλη προσοχή τα μέτρα και τα υγειονομικά πρωτόκολλα που έχουν εκδοθεί από το υπουργείο και ιδιαίτερα να περιορίζουμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις επαφές μας και τις κοινωνικές μας συναναστροφές».

Σύμφωνα με τις Αρχές, «έχει παρατηρηθεί από τη διερεύνηση των περιστατικών COVID-19 ότι ορισμένα εξ αυτών που είναι κατά κόρον ασυμπτωματικοί έχουν έντονη κοινωνική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλος αριθμός ατόμων στην ιχνηλάτηση».