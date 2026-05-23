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Ερευνητές από την Ιατρική Σχολή David Geffen του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια τεκμηρίωσαν επιστημονικά ότι τα σταφύλια αυξάνουν την βιοποικιλότητα του εντερικού μικροβιώματος και οδήγουν σε μείωση επίσης των επιπέδων της χοληστερόλης στο αίμα.

Σε άρθρο που δημοσιεύουν στο Nutrients, περιγράφουν την πειραματική διαδικασία δια της οποίας οι εθελοντές σιτίστηκαν επί τέσσερις εβδομάδες με σταφύλι σε μορφή πούδρας.

Παλαιότερες μελέτες είχαν δείξει ότι η κατανάλωση συγκεκριμένων φρούτων, όπως μήλα και σταφύλια, μπορεί να προάγει την αγγειακή υγεία λόγων των πολυφαινόλων που περιέχουν και των αντιοξειδωτικών τους ιδιοτήτων. Τέτοια φρούτα επίσης μειώνουν το σάκχαρο και την αρτηριακή πίεση του αίματος. Και σε ορισμένες περιπτώσεις οι πολυφαινόλες έχει φανεί ότι μειώνουν τη φλεγμονή, η οποία είναι παράγοντας για την εμφάνιση καρδιακής νόσου.

Στην παρούσα μελέτη οι επιστήμονες διερεύνησαν άλλα οφέλη από την κατανάλωση των σταφυλιών.

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 19 υγιείς εθελοντές, καθένας εκ των οποίων ακολούθησε ειδική διατροφή χαμηλή σε πολυφαινόλες και φυτικές ίνες για τέσσερις εβδομάδες. Εν συνεχεία κάθε άτομο έκανε και πάλι την ίδια διατροφή αλλά με την προσθήκη πούδρας σταφυλιών (46 γραμμάρια σε καθημερινή βάση, δηλαδή ποσότητα ίση με δύο μερίδες σταφύλια).

Οι επιστήμονες συνέλεξαν δείγματα κοπράνων, αίματος και ούρων από τους εθελοντές και στις δύο φάσεις του πειράματος.

Από την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι τέσσερις εβδομάδες μετά τη διατροφή που περιλάμβανε την πούδρα σταφυλιών όλοι οι εθελοντές είχαν αυξημένη εντερική βιοποικιλότητα στο μικροβίωμά τους. Παλαιότερες μελέτες έχουν συσχετίσει την αυξημένη βιοποικιλότητα του εντερικού μικροβιώματος με ισχυρότερο ανοσοποιητικό σύστημα.

Επίσης, τα επίπεδα του βακτηρίου Akkermansia, που είναι γνωστό για τη θετική επιρροή του στα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα και τον μεταβολισμό των λιπιδίων, διαπιστώθηκε ότι ήταν αυξημένα.

Οι ερευνητές τέλος παρατήρησαν μείωση στα επίπεδα της ολικής χοληστερόλης κατά 6,1% και της LDL («κακής») χοληστερόλης κατά 5,9%, ενώ και τα επίπεδα των στεροειδών οξέων στη χολή είχαν πέσει κατά 40,9%. Τα εν λόγω οξέα έχει διαπιστωθεί ότι παίζουν ρόλο στον μεταβολισμό της χοληστερόλης.

yegaimou.gr