Η Αστυνομία προχώρησε σήμερα στη σύλληψη άνδρα ηλικίας 24 ετών, στο πλαίσιο διερεύνησης των πιο πάνω αδικημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που λήφθηκαν μέσω Europol, εντοπίστηκαν τέσσερις (4) διαφορετικοί λογαριασμοί σε συγκεκριμένη εφαρμογή στο διαδίκτυο, μέσω των οποίων ο χρήστης / κάτοχος των εν λόγω λογαριασμών, απέστειλε σε άλλους χρήστες υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Σήμερα, ο 24χρονος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και στην κατοχή του εντοπίστηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο παραλήφθηκε ως τεκμήριο για να τύχει δικανικής εξέτασης.

Ακολούθησε έρευνα, δυνάμει δικαστικού εντάλματος στο διαμέρισμά του, κατά την οποία εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια:

Ένα δεύτερο κινητό τηλέφωνο και ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

Μικρή ποσότητα ξηρής φυτικής ύλης κάνναβη,

Χειροποίητα τσιγάρα με κάνναβη και πλαστικός μύλος αλέσεως με ίχνη κάνναβης.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται.