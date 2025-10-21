Με μεθοδικές ενέργειες και αξιοποιώντας υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού επιχειρούν να ξετυλίξουν το κουβάρι πίσω από τη μαφιόζικη εκτέλεση του Σταύρου Δημοσθένους. Όπως αποκάλυψε ο “Φ” από το περασμένο Σάββατο, στην υπόθεση εμπλέκεται ακόμη ένα όχημα, το οποίο εντοπίζεται και στις τρεις σκηνές του εγκλήματος.

Οι Αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη τεσσάρων υπόπτων, οι οποίοι φαίνεται να έχουν ρόλο στην υπόθεση. Εκτός από τον 44χρονο πρώην ποδοσφαιριστή και ιδιοκτήτη της μοτοσικλέτας που φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία, συνελήφθησαν επίσης ένας 59χρονος και ένας 30χρονος από τη Λευκωσία, καθώς και ένας 39χρονος ελληνικής καταγωγής, κάτοικος Λεμεσού. Ο τελευταίος φέρεται να έχει κομβικό ρόλο, καθώς καταγράφεται σε κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης και στις τρεις σκηνές, όπως και τις προηγούμενες ημέρες πριν τη διάπραξη του φόνου του 49χρονου επιχειρηματία.

Οι τρεις ύποπτοι οδηγήθηκαν χθες το πρωί ενώπιον του Δικαστηρίου Λεμεσού, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, συνοδευόμενοι από πάνοπλα μέλη του ΕΑΟ και του ΟΠΕ, φορώντας αλεξίσφαιρα γιλέκα. Παρά τις ενστάσεις των δικηγόρων του 59χρονου και του 39χρονου, το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα της Αστυνομίας και διέταξε την 8ήμερη κράτησή τους.

Το διπλοκάμπινο και η παρουσία του 39χρονου σε όλες τις σκηνές – Η φανέλα-κλειδί

Σύμφωνα με στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου, ο 39χρονος εντοπίζεται και στις τρεις σκηνές της υπόθεσης. Το όχημά του, ένα διπλοκάμπινο με χαρακτηριστική σχάρα και εξάτμιση, βρέθηκε σε κοντινή απόσταση από το σημείο της δολοφονίας την κρίσιμη ώρα. Αμέσως μετά τον φόνο, καταγράφεται να ακολουθεί το βαν και τη μοτοσικλέτα έως το σημείο του εμπρησμού και στη συνέχεια να απομακρύνεται από διαφορετική διαδρομή. Σύμφωνα με το υλικό, φαίνεται να ακολουθεί τη διαδρομή διαφυγής μέχρι το σημείο όπου έκρυψαν οι δράστες τη μοτοσικλέτα και εκεί φέρεται να τους παραλαμβάνει.

Ο ανακριτής του ΤΑΕ Λεμεσού, Υπαστυνόμος Ηλίας Κρέουζος, αποκάλυψε πως ο ύποπτος εντοπίστηκε και εκτός του οχήματός του, σε κοντινή απόσταση από τον τόπο του φόνου, φορώντας μαύρο μακρύ παντελόνι και κίτρινη φανέλα, στοιχείο που όπως είπε, ενισχύει την εμπλοκή του στην υπόθεση. Επιπλέον, καταγράφηκε το ίδιο όχημα να κινείται κοντά στην οικία του θύματος και τις προηγούμενες ημέρες, όπως και το βαν που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία. Σημείωσε μάλιστα ότι θα ελεγχθούν και οι κάμερες ασφαλείας από την οικία του θύματος.

Οδηγίες συγκάλυψης και χρηματική προσφορά στον 44χρονο

Σύμφωνα με τον ανακριτή, πρόσωπα φέρεται να επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον 44χρονο πρώην ποδοσφαιριστή μετά τον φόνο, προτρέποντάς τον να ισχυριστεί πως δεν γνωρίζει τίποτα για την υπόθεση. Του προσφέρθηκε μάλιστα χρηματικό ποσό και του δόθηκαν οδηγίες να αναφέρει στην Αστυνομία ότι η μοτοσικλέτα είχε κλαπεί.

Οι ισχυρισμοί των υπόπτων και τα τεκμήρια-κλειδιά

Σχετικά με τους τρεις υπόπτους, ο 59χρονος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή και έχει δώσει συγκεκριμένους ισχυρισμούς, οι οποίοι διερευνώνται. Ο 30χρονος επέλεξε να μην απαντήσει στις ερωτήσεις των ανακριτών, ζητώντας να καταθέσει παρουσία του δικηγόρου του. Ο 39χρονος, αν και αρνείται εμπλοκή στην υπόθεση, τοποθετεί τον εαυτό του στις σκηνές του εγκλήματος, δίνοντας ισχυρισμούς σχετικά με τις κινήσεις του την ημέρα της δολοφονίας. Οι ισχυρισμοί του τελούν υπό διερεύνηση.

Από τις οικίες των τριών υπόπτων εντοπίστηκαν σημαντικά τεκμήρια, τα οποία σύμφωνα με τους ανακριτές αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση. Τα τεκμήρια αυτά θα υποβληθούν σε επιστημονικές εξετάσεις, ενώ παράλληλα θα αναλυθούν και τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα από τα κινητά τηλέφωνα όλων των εμπλεκομένων. Στα χέρια της ανακριτικής ομάδας του ΤΑΕ Λεμεσού υπάρχει ογκοδέστατο υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, ενώ διενεργούνται εξετάσεις για εντοπισμό επιπλέον υλικού από περιοχές της Λευκωσίας και της Λεμεσού για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Από την οικία του 59χρονου παραλήφθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα. Από την οικία του 30χρονου κατασχέθηκαν δύο μαύρα κράνη μοτοσικλέτας και ένα κινητό τηλέφωνο. Στην οικία του 39χρονου εντοπίστηκαν ένα κινητό τηλέφωνο, μία φωσφοριζέ κίτρινη φανέλα, ίδια με αυτή που φέρεται να φορούσε την ημέρα του εγκλήματος, καθώς και το επίμαχο διπλοκάμπινο όχημα. Το συγκεκριμένο όχημα μεταφέρθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού, όπου θα εξεταστεί ενδελεχώς από την Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών.

Εναντίον των υπόπτων διερευνάται υπόθεση φόνου εκ προμελέτης, συνωμοσία για φόνο, συνωμοσία για κακούργημα, εμπρησμός οχήματος, κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, αλλά και κλοπή αυτοκινήτου. Μέχρι στιγμής, η Αστυνομία έχει λάβει 23 καταθέσεις και έχει διενεργήσει 8 έρευνες, ενώ αναμένονται ακόμη 83 καταθέσεις. Παράλληλα, εξετάζεται υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης για να χαρτογραφηθεί η πορεία της διαφυγής των οχημάτων και της μοτοσικλέτας. Επιπλέον, έχουν προγραμματιστεί δύο νέες έρευνες για εντοπισμό και περισυλλογή τεκμηρίων που, σύμφωνα με τις Αρχές, συνδέονται άμεσα με την υπόθεση.

Ο 30χρονος είχε δραπετεύσει από κρατητήρια

Τα δύο πρόσωπα από τη Λευκωσία, όπως μας αναφέρθηκε, είναι γνώριμα στις Αρχές, σε αντίθεση με τον 39χρονο, ο οποίος δεν φέρεται να τις έχει απασχολήσει. Ο ένας εκ των δύο Ελληνοκυπρίων, ο 30χρονος, απασχόλησε και στο παρελθόν τις Αρχές. Το 2024 είχε δραπετεύσει από τα αστυνομικά κρατητήρια Λακατάμιας, με τρόπο που είχε αναδείξει τα κενά ασφαλείας. Είχε αφαιρέσει υαλότουβλο από τον χώρο κράτησής του, με τη βοήθεια σιδερολοστού που είχε αφαιρέσει από τουαλέτα των κρατητηρίων.