Τα στοιχεία της Αστυνομίας για την ενδεχόμενη ανάμειξη των τριών υπόπτων με την υπόθεση δολοφονίας του γνωστού επιχειρηματία, Σταύρου Δημοσθένους, ξεδιπλώθηκαν σήμερα στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία προσωποκράτησης για τα τρία πρόσωπα που συνελήφθησαν χθες, ηλικίας 58, 39 και 30 ετών, αντίστοιχα.

Όπως σημειώσαμε και σε χθεσινό μας ρεπορτάζ οι δυο είναι Ελληνοκύπριοι από τη Λευκωσία και ο έτερος διαμένει στη Λεμεσό και έχει ελληνική καταγωγή. Οι δυο πρώτοι φέρονται να σχετίζονται με το σκούτερ μεγάλου κυβισμού που φέρονται να χρησιμοποίησαν οι δράστες της δολοφονίας για να διαφύγουν.

Το σκούτερ ανήκε στον 44χρονο Ελληνοκύπριο, πρώην ποδοσφαιριστή, που τελεί υπό 8ήμερη προσωποκράτηση από την Κυριακή. Ο τελευταίος φέρεται να ανέφερε σε ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού ότι είχε πωλήσει σε τρίτο πρόσωπο το σκούτερ περί τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Ο ένας εκ των δυο Ελληνοκυπρίων, ο 30χρονος απασχόλησε και στο παρελθόν τις Αρχές. Το 2024 είχε δραπετεύσει από τα αστυνομικά κρατητήρια Λακατάμιας με τρόπο που είχε αναδείξει τα κενά ασφαλείας.

Είχε αφαιρέσει υαλότουβλο από το χώρο κράτησής του με τη βοήθεια σιδερολοστού που είχε αφαιρέσει από τουαλέτα των κρατητηρίων. Τότε η Αστυνομία τον καταζητούσε δίδοντας τα στοιχεία του στη δημοσιότητα.