Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για αίτημα προσωποκράτησης τους οδηγήθηκαν γύρω στις 11 το πρωί της Δευτέρας οι τρεις συλληφθέντες ηλικίας 58, 39 και 30 ετών.

Όπως έγινε γνωστό οι δύο από αυτούς είναι Ελληνοκύπριοι και συνελήφθησαν στη Λευκωσία, ενώ ο τρίτος, με καταγωγή από την Ελλάδα, εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Λεμεσό. Οι δύο ύποπτοι φαίνεται να εμπλέκονται με τη μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε στη διαφυγή των δραστών της δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους, ενώ ο τρίτος φαίνεται να θεάθηκε στις δύο σκηνές με άλλο όχημα. Οι τρεις μεταφέρθηκαν στο δικαστήριο με αλεξίσφαιρα γιλέκα και με τη συνοδεία ισχυρών δυνάμεων του Ειδικού Αντιτρομοκρατικού Ουλαμού (ΕΑΟ) και του ΟΠΕ Λεμεσού.

Υπό σκληρή αντεξέταση από τον δικηγόρο του τρίτου υπόπτου, ο ανακριτής του ΤΑΕ Λεμεσού, Ηλίας Κρέουζος, προχώρησε σε αποκαλύψεις σχετικά με την εμπλοκή του 39χρονου.

Όπως ανέφερε, ο 39χρονος εντοπίστηκε στην περιοχή διάπραξης του φόνου και βρισκόταν εκτός του οχήματος, ενώ φορούσε μαύρο παντελόνι και κίτρινη φανέλα. Σημείωσε ότι ο ύποπτος τοποθετεί τον εαυτό του στη σκηνή του εγκλήματος και δίνει διάφορους ισχυρισμούς. Επίσης, το όχημά του εντοπίστηκε σε κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής, όπου διαπράχθηκε ο φόνος και ο εμπρησμός.

Ο ανακριτής ανέφερε ότι το όχημα μεταφέρθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού για να υποβληθεί σε εξετάσεις. Πρόκειται για διπλοκάμπινο όχημα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως σχάρα και εξάτμιση, το οποίο καταγράφηκε από τα κλειστά κυκλώματα να ακολουθεί τη μοτοσικλέτα από κοντινή απόσταση και στους ίδιους δρόμους μετά τη διάπραξη του εγκλήματος. Επίσης, όπως είπε, το διπλοκάμπινο εισήλθε σε χωματόδρομο όπου κάηκε το βαν, αλλά στη συνέχεια απομακρύνθηκε από άλλο δρόμο.

Από το σπίτι του 39χρονου κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, τα οποία παραλήφθηκαν για εξετάσεις, ενώ εντοπίστηκε και κίτρινο φωσφορίζον γιλέκο.

Τηλεφώνησαν στον 44χρονο και του έδωσαν οδηγίες για συγκάλυψη

Αντεξεταζόμενος ο ανακριτής του ΤΑΕ Λεμεσού σε σχέση με την αναφορά για τη μοτοσικλέτα και ότι ο 44χρονος πρώην ποδοσφαιριστής ανέφερε ότι ήταν για παράνομο σκοπό, είπε ότι ο ένας από τους δύο υπόπτους τηλεφώνησε στον 44χρονο μετά τον φόνο και του είπε να πει ότι δεν γνωρίζει τίποτα στην Αστυνομία για την υπόθεση και μάλιστα πως αποκάλυψε ο ανακριτής, του έδωσαν χρηματικό ποσό και του είπαν να πει ότι την είχε πωλήσει.

Μέχρι σήμερα έχουν ληφθεί 23 καταθέσεις και πραγματοποιήθηκαν 8 έρευνες. Αναμένεται να ληφθούν άλλες 83 καταθέσεις, ενώ θα εξεταστούν τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης για τη διαδρομή των εμπλεκομένων οχημάτων και της μοτοσικλέτας σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Προγραμματιζόταν να γίνουν ακόμη δύο έρευνες, ενώ θα εξεταστούν και τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα των υπόπτων.

Η Αστυνομία ζήτησε από το Δικαστήριο την κράτηση των τριών υπόπτων για οκτώ ημέρες.

