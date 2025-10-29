Υπό οκταήμερη κράτηση τέθηκαν οι δύο άντρες, ηλικίας 41 και 20 ετών, που συνέλαβε η Αστυνομία Πάφου σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση εμπρησμού αυτοκινήτου που συνέβη την Δευτέρα στην Πάφο.

Το περιστατικό συνέβη στις 4.00 τα χαράματα. Φωτιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας εταιρείας, ενώ αυτό ήταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στην Πάφο. Την φωτιά κατάσβησε ο 36χρονος ιδιοκτήτης της εταιρείας και αφού είχαν προκληθεί ζημιές στο μπροστινό τμήμα του οχήματος.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν από Αστυνομία και Πυροσβεστική, προέκυψε ότι η φωτιά στο όχημα τέθηκε κακόβουλα. Προέκυψαν στοιχεία εναντίον του 41χρονου και του 20χρονου και εναντίον τους εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης. Οι δύο τέθηκαν υπό οκταήμερη κράτηση με απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου.

Οι εξετάσεις του ΤΑΕ Πάφου συνεχίζονται.