Η Αστυνομία ζητά την βοήθεια των πολιτών για τον εντοπισμό του 62χρονου Χρύσανθου Μανώλη από την Λεμεσό. Απουσιάζει από τον χώρο διαμονής του στη Λεμεσό από η ώρα 8 το πρωί σήμερα, 30/10/2025.

Ο 62χρονος περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,75μ. περίπου, με κοντά άσπρα μαλλιά. Την τελευταία φορά που θεάθηκε φορούσε φανέλα κίτρινου χρώματος με σχέδια και παντελόνι τύπου αθλητικής φόρμας σκούρου χρώματος.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού, στο τηλέφωνο 25805057 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.