Δόκιμοι αστυνομικοί της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου έσπευσαν να βοηθήσουν οδηγό οχήματος που ακινητοποιήθηκε στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λεμεσού.

Σε βίντεο που ανήρτησε η Αστυνομία, οι Δόκιμοι προσέφεραν βοήθεια σε οδηγό αυτοκινήτου, που ακινητοποιήθηκε στο ύψος του χωριού Μονή, γύρω στις 3.00 το απόγευμα σήμερα Τετάρτη. Στον αυτοκινητόδρομο, όπως αναφέρεται, υπήρχε πυκνή τροχαία κίνηση, με τον κίνδυνο πρόκλησης οδικής σύγκρουσης να είναι αυξημένος.

👉 Δόκιμοι Αστυνομικοί της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου – #ΑΑΚ, προσφέρουν βοήθεια σε οδηγό αυτοκινήτου που ακινητοποιήθηκε στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού στο ύψος του χωριού Μονή, γύρω στις 3.00 το απόγευμα της Τετάρτης [28/01]#Cyprus #cypolice #ΟδικήΑσφάλεια pic.twitter.com/BtdX8eqfbP January 28, 2026

Οι Δόκιμοι Αστυνομικοί είχαν νωρίτερα ολοκληρώσει τη σημερινή εκπαίδευση τους στην Αστυνομική Ακαδημία και διακινούνταν στον αυτοκινητόδρομο με ιδιωτικό τους όχημα. Σταμάτησαν στο σημείο, προέβησαν σε άμεσο έλεγχο της κυκλοφορίας, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, για αποτροπή δυστυχήματος και με τη βοήθεια πολιτών μετακίνησαν εκτός δρόμου το ακινητοποιημένο όχημα.