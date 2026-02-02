Εξακολουθεί να καταζητείται ο Γιώργος Προδρόμου “Αφρός”, 27 ετών από τα Λειβάδια Λάρνακας, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά στα αδικήματα της Απόπειρας κλοπής, παράνομης κατοχής περιουσίας, Αλόγιστης και επικίνδυνης οδήγησης, Παράλειψη συμμόρφωσης σε σήμα αστυνομικού εν στολή και οδήγησης οχήματος χωρίς πινακίδες εγγραφής, που διαπράχθηκαν στις 28/12/2025, στην Αραδίπου.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Αραδίπου στο τηλέφωνο 24804560, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.