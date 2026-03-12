Καταγγέλθηκε στην Αστυνομία από 36χρονο υπάλληλο εταιρείας φωτοεπισήμανσης ότι, γύρω στις 2.40 σήμερα τα ξημερώματα, ενώ βρισκόταν με το όχημα της εν λόγω εταιρείας για έλεγχο φωτοεπισήμανσης στον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού, παρά την έξοδο Κουκλιών, στάθμευσε πλησίον του αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τρία πρόσωπα.

Το ένα από τα τρία πρόσωπα ζήτησε να μιλήσει με τον παραπονούμενο και αφού αυτός άνοιξε λίγο το παράθυρο της πόρτας του οδηγού, ο άγνωστος άντρας φέρεται να εκτόξευσε σπρέι στο πρόσωπο του ενώ ταυτόχρονα, τα άλλα δύο πρόσωπα φέρονται να κτύπησαν το αυτοκίνητο της εταιρείας, προκαλώντας σε αυτό ζημιές.

Ο 36χρονος εκκίνησε το αυτοκίνητο και μετέβη στην Αστυνομία όπου προέβη σε σχετική καταγγελία.

Η υπόθεση διερευνάται από το ΤΑΕ Πάφου.